Después de que la Cancillería aceptara la renuncia Germán Calderón España, quien representaba a la entidad y al Fondo Rotatorio en la conciliación sobre la licitación de pasaportes con la firma Thomas Greg & Sons, el abogado entregó algunas declaraciones y aseguró que el mejor camino para Colombia es conciliar para evitarse una millonaria multa.

“El mejor escenario es conciliar y el peor es no hacerlo, pues le costaría a Colombia $ 120 mil millones de pesos, más la indemnización en dos o tres años que resulte del fallo definitivo de este proceso, es decir, el monto podría ascender a $ 300 mil millones”, dijo el abogado Calderón a W Radio.

Agregó que si se logra conciliar este martes 19 de diciembre, fecha en la que la Cancillería y Thomas Greg se reunirán nuevamente, el contrato para la elaboración de pasaportes se le adjudicaría a la firma por dos años más: “Se alarga el contrato y se evita un detrimento patrimonial”.

A este escenario se llegó luego de que el canciller Álvaro Leyva declarara como desierto el proceso para adjudicar el contrato para la elaboración de este documento en el país y la firma decidiera demandar argumentando cumplir con todos los requisitos y haber obtenido puntaje perfecto para quedarse con el contrato.

Calderón, quien afirma que presentó su renuncia antes de que iniciara la etapa de conciliación, pero que esta no le fue aceptada, fue tajante en decir que el canciller Leyva no tendría argumento jurídico para no llegar a un acuerdo con la firma.

“Le está haciendo caso al presidente de la República, Gustavo Petro. No tienen asesores que les digan que eso está mal. De igual forma, el canciller no tiene ningún rol en esta de conciliación”. Leyva, por su parte, ha reiterado que no conciliará: “Naturalmente, no voy a conciliar, esa es la decisión y asumo la responsabilidad”.

