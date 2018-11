View this post on Instagram

Sé que textos muy largos no tienen tantos likes, ni views, ni comments, pero quiero compartirles algo. En muchos sentidos la Ley de Financiamiento en curso es un sinsentido, obviamente no está en discusión el principio de recaudo de impuestos, lo que creo que es un sinsentido es seguir clavando a la gente a punta de impuestos, mientras el desangre de la corrupción sigue impune, es completamente absurdo. Hace varios días Ricardo Leyva @ricardoleyvap uno de los empresarios de conciertos más importantes de Colombia, y muchas otras voces, prendieron las alarmas de lo que significa esa Ley para la industria de la cultura y el entretenimiento. Me encontré en el feed de @themusicpimp este texto de Carlos Solano de @laresonancia, que creo que vale mucho la pena compartir. La música colombiana está pasando por uno de sus momentos más prolíficos a nivel de cantidad de artistas y de reconocimiento a nivel internacional, y hasta mundial, de muchos de nosotros. La música, nuestra música, es parte de nuestra identidad como nación, y es uno de nuestros principales productos de exportación, y sería nefasto retroceder en el camino que ya hemos avanzado. Obviamente esto parece no tener mayor importancia al lado de lo complicado que sigue siendo para todos, especialmente para nuestras clases media y baja, soportar la carga impositiva en productos sobre los que realmente se sostiene el diario vivir, pero sin duda la cultura y el entretenimiento deberían hacen parte de la vida cotidiana de una sociedad saludable. Mercados como el Argentino o el Mexicano, por poner un par de ejemplos, han gozado de buena salud porque para la gente ir a un concierto o una obra de teatro, es parte casi fundamental de su ‘canasta familiar’. Más impuestos sobre útiles escolares, sobre libros, sobre la cultura, sobre los huevos y la leche, mientras los corruptos siguen saqueando las arcas de la nación sin que se tomen medidas realmente contundentes para enfrentarlos? Por ahí no es la vuelta, definitivamente no.