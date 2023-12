En entrevista con EL COLOMBIANO, Estuardo Ortiz, CEO de JetSmart, reveló nuevos detalles sobre la llegada de la compañía al mercado aéreo doméstico, luego de cerrar con éxito la tercera etapa del proceso de certificación como línea aérea colombiana, que le permite aspirar a levantar el vuelo a finales de marzo de 2024.

(Lea también: Precios de vuelos para vacaciones de fin de año; Panamá y San Andrés cuestan casi lo mismo)

Cuánto costarán tiquetes de JetSmart en Colombia en 2024

El ejecutivo aseguró que inicialmente la aerolínea de ultra bajo costo se concentrará en rutas desde Bogotá, pero también tiene pensado ofrecer vuelos entre ciudades colombianas sin escala en la capital. Además, ratificó la idea de entrar con precios competitivos y citó el ejemplo de Chile, un mercado maduro donde ofrece tarifas desde los US $ 10, US $ 12 o US $ 15 por trayecto.

La idea es que tener un aterrizaje que se sienta en el país, donde competirá directamente por el mercado de precios bajos con Wingo, pero también le dará pelea a Avianca y Latam, quienes en conjunto dominan más de la mitad del tráfico doméstico.

Consultado sobre cuándo saldrán a la venta los tiquetes, confirmó que la decisión de la fecha exacta será tomada a la vuelta de dos semanas y, una vez la información sea pública, el país también conocerá el plan de despliegue de la aerolínea, que operará aeronaves A320 y A321 neo salidas de fábrica.

En este punto es de anotar que en la cuarta fase del proceso de certificación, JetSmart hará vuelos de comprobación a través de aviones destinados para trayectos internos. Entre los que usará para ello estará un A320 neo recibido en agosto. En total, tiene una orden de 126 aeronaves a Airbus para desplegarlas en la región, y a la fecha ha recibido 32.

Según Ortiz, solo con la flota operativa en este momento JetSmart ya se convirtió en la aerolínea de bajo costo más grande de Sudamérica, y en lo que concierne a Colombia ya cuenta con 75 empleados por parte de la filial JetSmart Airlines Colombia.

JetSmart en Colombia: Bogotá, Cali y más ciudades donde prestaría servicio

Y aunque aún no devela las rutas que servirá en el país, la compañía precisó que presentó la documentación requerida para demostrar su idoneidad técnica y operativa para la prestación de sus servicios en los aeropuertos de Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Medellín, Cúcuta, Montería, Pereira, Pasto, San Andrés y Santa Marta.

Sobre la asignación de slots —permisos de despegue y aterrizaje— en el aeropuerto El Dorado, de Bogotá, que son claves porque de ellos depende la viabilidad de este negocio, el CEO valoró avances en la asignación de los que se volarán en la temporada de marzo a octubre de 2024, pero no ocultó algunos sinsabores.

“Todavía falta en ciertos horarios del día donde hay asignaciones que están yendo a otras líneas aéreas y no a JetSmart. No es lo mismo tener un horario a las 11:00a.m. que a las 7:00a.m.”, afirmó.

Además, continuó, “no podemos seguir en la pobreza de los slots”. A su gusto, hay que darle relevancia a un estudio de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (Iata), según el cual El Dorado puede aumentar 45% su capacidad de tomar ciertas medidas de corto, mediano y largo plazo.

(Vea también: Anuncian medidas para aterrizar problemas en El Dorado; habrán cambios para vacaciones)

Pulzo complementa

Entre tanto, este 12 de diciembre la Comisión Sexta del Senado de la Repúblico aprobó el proyecto de ley que buscará regular las tarifas de los tiquetes aéreos en Colombia, con el fin de acabar los abusos por parte las aerolíneas y proteger los derechos de los viajeros.

La medida fijará precios mínimos y máximos para la compra de tiqutes en el país. Además, la inicitaiva también impedirá que las aerolíneas sobrevendan vuelos, algo que afecta habitualmente a todos los pasajeros.

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.