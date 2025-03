Uno de los movimientos empresariales más rimbombantes de 2024 fue la adquisición de Nutresa por parte del Grupo Gilinski. Luego de una OPA, el conglomerado empresarial se quedó con la totalidad de este negocio de alimentos y la movida le valió a Jaime Gilinski, cerebro de este plan, para ser elegido como el Empresario del Año de 2024.

En entrevista con La República, Jaime Gilinski, uno de los hombres más ricos de Colombia, explicó los planes que tiene para Nutresa ahora que es su presidente. Su objetivo es llevarla al siguiente nivel y volverla “la compañía colombiana más global”. No obstante, aseguró que el trabajo inmediato que tiene es transformar la empresa en una más eficiente, para luego mirar mercados como el de Estados Unidos, México, Emiratos, Arabia, India, Pakistan y Egipto.

(Vea también: Gilinski, dueño de Nutresa, dice qué pasará con negociazo de la empresa fuera de Colombia)

Consejo millonario de Jaime Gilinski que le dio su papá para los negocios

La historia de los Gilinski en Colombia data de hace más de 100 años, cuando los abuelos del hoy presidente de Nutresa llegaron, huyendo de Lituania. Jaime Gilinski continuó con los negocios de su papá, Isaac Gilinski, e hizo crecer la fortuna familiar cuando incursionó en los bancos.

En la entrevista con el medio citado, Gilinski habló de su papá y la lección que le dejó para los negocios. “Me enseñó a ser una buena persona. Suena simple, pero no lo es: ser una buena persona significa uno querer a las personas alrededor, no solamente la familia”.

“Dios nos ha dado oportunidades y tenemos que también devolver oportunidades. Mi papá me enseñó a pensar de una manera recta, una manera ética y creo que eso es lo que he hecho a través de la vida por los consejos de él”, concluyó.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.