“La pregunta yo se la contesto como he dicho siempre, es que aquí no hay misterios. Nosotros le dijimos a la Comisión de Concertación Laboral: escuchemos las propuestas de unos y de otros. Por su puesto, el Gobierno tendrá que pensar en propuestas, pero lo que necesitamos como sociedad es que podamos, entre todos, construir un mecanismo de protección integral para la vejez”, respondió el presidente Iván Duque, frente al cuestionamiento que le hizo el periodista Ricardo Ospina.

El objetivo de este plan, según Duque, es que las personas que no cuentan con una cobertura pensional se vean beneficiadas, ya que es ahí en donde su Gobierno tiene “uno de los retos de equidad más grandes del país”.

“Espero que en estos dos años y medio de gobierno que nos restan podamos trabajar con todos los sectores para pensar en esa protección a la vejez, pero no es salir a decir que viene una reforma que va a aumentar… no, con mentiras no, la certeza es que queremos invitar a todos los sectores para que le demos al país un consenso importante”, afirmó el jefe de Estado.