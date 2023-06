En el marco de la versión 46 del International Footwear and Leather Show (IFLS) y la 28ª Exhibición Internacional de Cuero e Insumo (EICI), el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través de ProColombia, ha invitado a 40 compradores provenientes de 10 países a explorar la oferta colombiana en productos de cuero, manufacturas, calzado e insumos. Esta iniciativa busca fortalecer la industria nacional y aprovechar las oportunidades de exportación en los mercados internacionales.

Los países invitados, Canadá, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Panamá, Perú, Puerto Rico y República Dominicana, han sido identificados por ProColombia como mercados con potencial para los exportadores colombianos. Los intereses principales de estos compradores se centran en los productos de cuero, calzado y sus insumos.

(Vea también: CDT vs. compra de vivienda: riesgos, beneficios y cuál es más segura para invertir)

La industria del cuero y el calzado en Colombia goza de reconocimiento internacional por su mano de obra de calidad y la adecuada gestión de las pieles a lo largo de la cadena de producción. En los últimos años, el cumplimiento de estándares de calidad para el calzado industrial ha sido un factor clave para el sector en otros mercados, según explicó Carmen Caballero, presidenta de ProColombia.

La misión de compradores está encabezada por Ecuador, representando el 42,5% del total, con la participación de 17 empresas que buscan principalmente calzado para hombre, mujer, niño e insumos para la industria. Perú y Costa Rica también destacan con la presencia de seis y cinco compañías respectivamente, lo que representa el 28% del total de visitantes.

Entre los compradores internacionales se encuentra Bata – Calzacuero, la empresa ecuatoriana más importante en el mercado de calzado colombiano. Con alrededor de 70 tiendas en Ecuador, importa aproximadamente US$ 2,5 millones anuales desde Colombia. Además, Luces del Norte SA – Grupo Cobán, un grupo empresarial guatemalteco dedicado a la fabricación y comercialización de calzado en diferentes líneas, también participa en el evento. Este grupo importa cueros y productos terminados desde Colombia y tiene presencia en varios países de Centroamérica.

Lee También

La oferta colombiana estará representada por 320 expositores de 11 departamentos y 21 municipios del país, lo que demuestra la diversidad y la amplitud de la industria del cuero y el calzado en Colombia.

En cuanto a las cifras del sector, se estima que hay cerca de 28,000 empresas formales que forman parte de la cadena productiva de cuero, calzado y marroquinería en Colombia. Los principales polos productivos se encuentran en Cundinamarca, Santander, Norte de Santander, Antioquia y Valle del Cauca.

En 2022, las exportaciones del sector calzado e insumos representaron el 0,17 % de las exportaciones no minero energéticas del país, alcanzando un total de US$ 42,9 millones, con un aumento del 37 % en comparación con el año anterior. Hasta marzo de 2023, las exportaciones de calzado ascendieron a US$n7,5 millones.

Por su parte, las exportaciones de manufacturas en cuero representaron el 0,27 % de las exportaciones no minero energéticas del país en el último año. En 2022, el sector exportó un total de US$ 54,7 millones, experimentando un crecimiento del 8 % en comparación con 2021. A cifras de marzo de 2023, las exportaciones alcanzaron los US$ 10,9 millones.