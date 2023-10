Los impuestos saludables empiezan a regir en Colombia desde el primero de noviembre de 2023 y siguen surgiendo dudas sobre cómo se van a implementar dentro de la economía nacional.

La reforma tributaria del 2022 aprobó que la comida chatarra, así como las bebidas azucaradas, tuvieran nuevos gravámenes desde este año.

Los llamados impuestos saludables, explican desde la Dian, se piensan para que Colombia pueda ver menores afectaciones sobre enfermedades asociadas a la diabetes o el sobrepeso.

Luis Carlos Reyes, director de la Dian, dio detalles de lo que se viene para la implementación de los mismos desde el mes entrante.

Una de las dudas recurrentes es si las tiendas de barrio deben asumir los impuestos luego de que los productores ya los hubieran pagado.

Ante esto, Reyes puntualizó que los impuestos saludables se pensaron para que en Colombia se cobraran por única vez, es decir, no debían ser asumidos por las tiendas de barrio.

Es decir, este gravamen se debe entender en Colombia como monofásico: se causa por única vez en la venta, en el retiro de inventarios o en la importación.

Añadió Reyes que otra de las preguntas recurrentes es qué va a pasar con esos impuestos saludables dentro de los servicios de restaurantes.

“En estos no se genera los impuestos saludables y los insumos que no sean comestibles no están gravados con estos impuestos”, explicó el director de la Dian.