Ospina, líder del gremio de los taxistas, señaló en La W que ellos no tienen problema con que se implemente la tecnología para prestar el servicio de transporte público, sino que se utilicen carros particulares, pues los taxistas se han visto afectados.

En ese sentido, Ospina les envió un mensaje, en la entrevista, a los conductores de esa aplicación para que se unan al gremio que él representa.

“Invitamos a los conductores de Uber a que manejen taxis, estamos necesitando más de 45.000 conductores. Aquí tenemos cómo darles trabajo a esas personas”, señaló.

Asimismo, el líder del gremio manifestó en el medio que los taxistas no han podido “renovar los carros viejos” porque ya no había pasajeros en las calles, y por lo tanto, no tenían el presupuesto necesario.

Ospina resaltó a la emisora que seguirá en la pelea jurídica para que Uber, que apeló la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), no pueda seguir operando en Colombia; aunque también señaló que le iban a pedir al Gobierno que se sancione “drásticamente” a los taxistas que quieran pasarse de listos con los usuarios.

“Que se condene al conductor [de taxi] que bajó a esa usuaria con el niño, la emprendió contra el usuario, que está maltratando a los usuarios; este conductor que tiene el taxímetro adulterado; esta persona que tiene ese carro en unas condiciones de aseo deplorables…”, agregó el líder gremial.

Pese a que la SIC ordenó la suspensión de manera inmediata, Uber podrá seguir operando, aseguró Blu Radio, hasta que el Tribunal Superior de Bogotá decida, en segunda instancia, si ratifica la sanción o la revoca.