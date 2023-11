El pasado 7 de noviembre se adelantaron las elecciones generales en cientos de condados de los diferentes estados de la unión americana.

En King County, condado en el que se ubica la ciudad de Seattle, apareció electo como concejal un nombre muy conocido para los colombianos: Jorge Barón (su nombre completo es Jorge Luis Barón).

(Vea también: Él es ‘Fuchi’ Forero, el motero que se convirtió en el concejal más votado en Bogotá).

Esto dijo el ahora concejal tras ser electo:

Dear friends and neighbors,

We did it!

I am honored and humbled that District 4 voters have placed their trust in me, and I look forward to serving them as their next King County Councilmember. My full statement on the election results is here. 1/3https://t.co/TxTgaidbad pic.twitter.com/O8NJAcefRY

— Jorge L. Barón (@jorgebaron) November 10, 2023