A través de su cuenta en X (antes Twitter), Gustavo Petro lanzó un duro señalamiento contra el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), al calificarlo como un “instrumento de captura delictiva de dineros de la salud”.

El jefe de Estado compartió su opinión, después de la declaración del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, quien, durante una rueda de prensa, sugirió la eliminación de la póliza.

Y es que, según el jefe de la cartera, se han presentado un sinfín de inconvenientes con el descuento del 50 % en el Soat para las motos de cilindraje menor a los 200 centímetros cúbicos.

De hecho, hay un déficit por 200.000 millones de pesos en la red de prestación de estos servicios, tal y como indicaron en Caracol Radio.

El trino de Petro refuerza la idea del ministro de eliminar el seguro obligatorio en Colombia. Ante ello, Jaramillo comentó que los accidentes de tránsito deberían estar incluidos en el sistema de salud, sin necesidad de tener un régimen diferente.

“Voy a decir algo sobre el Soat. Me parece que no debería haber un Soat, no debería de existir. Eso debería estar todo cubierto dentro del sistema de salud. Es decir, si tengo un accidente y estoy en el sistema, debería ser atendido”, precisó.