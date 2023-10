¿Ha pensado en ahorrar o invertir su capital?, en estos últimos años se ha vuelto indispensable para las personas aprender a movilizar y gestionar su dinero, ya que la coyuntura actual ha impulsado esta necesidad. Una alternativa para lograr estos objetivos son los Fondos de Pensiones Voluntarias.

Esta opción permite que las personas, no solo puedan ahorrar en una cuenta independiente para complementar su pensión obligatoria, que fue la razón inicial por la que fue creada, sino que además, puedan recolectar capital para sus metas personales y financieras, aprovechando a su vez, beneficios tributarios.

“Se puede hacer este tipo de aportes en los fondos de pensiones en Colombia, pero también a través de las Rentas Vitalicias Voluntarias, en las campañas que ofrecen seguros y mecanismos fiduciarios. En Colombia esos mercados no están muy desarrollados. Son muy pocas personas las que lo hacen, no representa ni siquiera 1% de las personas del país las que están haciendo sus aportes”, comentó Mario Cruz, vicepresidente técnico de Acemi.