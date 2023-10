En diálogo con Pulzo, Daniel Wills comentó que una de las dudas más frecuentes entre los colombianos al momento de cotizar es si la decisión correcta son los fondos privados o el público.

(Vea también: Subirían los porcentajes de aporte a pensión en Colombia; así pagará según su salario)

Si bien el experto hizo énfasis en que cada caso es distinto, recomendó que para iniciar con el ahorro programado es mejor un fondo privado y después cambiarse a Colpensiones.

“Cuando uno es joven, lo más conveniente es el fondo privado porque uno nunca sabe qué va a pasar en la vida. En el fondo privado, todos los aportes entran a una cuenta que está a nombre del usuario y, en el peor de los casos, le devuelven la plata junto con los rendimientos generados”, dijo.

Asimismo, el vicepresidente técnico de Asofondos comentó que faltando 10 años para la pensión es el momento clave para cambiarse de régimen, ya que a esa edad hay buenos rendimientos generados y se tiene una buena noción de la pensión que le podría llegar a la persona.

“Cuando uno se va a pensionar, el mejor momento para decidir el cambio de régimen es faltando un poco para cumplir los 10 años para la pensión. Los hombres se pensionan a los 62 años, es decir, a los 50 años es recomendable porque es el momento en el que se tienen más información sobre qué tanto pudieron cotizar. Las mujeres se pensionan a los 57 años, entonces a los 45 años es el mejor momento de buscar la asesoría”, precisó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pulzo (@pulzo_col)

Qué pasa si no alcanzo a pensionarme en un fondo privado

Wills comentó que no lograr la pensión en un fondo privado es una situación muy común entre los colombianos, debido a diferentes factores como el trabajo independiente, el desempleo, vivir en el exterior, entre otros.

Ante ello, el ejecutivo comentó que el saldo trimestral que se le hace llegar a las personas es el que se entregará sí o sí a la edad de pensión, así no tenga las semanas necesarias; no obstante, comentó que la reforma pensional que actualmente se debate en el Congreso cambiaría las condiciones para estas personas.

“El fondo público devuelve menos dinero que el fondo privado si la persona no alcanza a pensionarse porque no reconoce intereses. Con la reforma, a todas las personas que no alcancen a pensionarse les sube la edad para que puedan alcanzar el mínimo de semanas necesarias”, concluyó.

Lee todas las noticias de economia hoy aquí.