A casi un mes de iniciar operaciones en Colombia, la aerolínea Emirates ofreció un adelanto de los servicios prémium que ofrecerá.

El evento tuvo lugar en Bogotá, con la asistencia de más de 200 invitados como agentes de viajes, socios locales y otros stakeholders (grupos de interés) como autoridades y departamentos de turismo y aviación.

La compañía brindó un primer acercamiento de la experiencia que espera a los pasajeros que tomen los vuelos a Miami y Dubái desde junio, incluyendo sus servicios prémium a bordo distribuidos en las 3 cabinas del avión, asistencia en tierra, capacidad de equipaje y un programa de lealtad que ha sido acreedor de diferentes premios.

“Esta aerolínea también será la primera en ofrecer servicios de primera clase en la ruta Bogotá- Miami”, recordó Emirates.

De igual manera, la aerolínea presentó sus oportunidades de negocio y los beneficios que traerá el servicio que brindará al país.

Es de recordar que desde el 3 de junio se pondrán en marcha los vuelos de Emirates para la ruta Bogotá – Miami – Dubái, mismos que se realizarán en aviones Boeing 777-300 ER.

