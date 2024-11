Con el creciente uso de billeteras virtuales como Nequi y Daviplata, los estafadores han desarrollado nuevas tácticas para aprovechar las transacciones electrónicas y engañar a sus víctimas.

(Lea también: Bancolombia, Lulo Bank, Davivienda y Nequi ofrecen préstamos; sueltan plata en 48 horas)

Recientemente, un joven emprendedor expuso una modalidad de estafa en la que se utiliza Transfiya para robar a usuarios desprevenidos, un método que está circulando en redes sociales para alertar a otros y prevenir que caigan en la misma trampa.

El emprendedor, quien compartió su experiencia a través de un video en TikTok, relató cómo un supuesto cliente lo contactó por WhatsApp para hacer un pedido. Alegando ser un médico de un hospital, el falso comprador se mostró insistente en obtener el producto en el menor tiempo posible.

El estafador presionó al joven para que aceptara la transferencia que, en realidad, no era un envío de dinero, sino una solicitud para que él le enviara plata.

La confusión en la notificación fue clave para el intento de engaño, ya que, en lugar de recibir el monto de 124.000 pesos, el emprendedor estaba a punto de transferir esa cantidad al supuesto cliente.

“Cuando revisé bien, me encontré con que no decía que iba a aceptar un dinero, sino que la persona me había solicitado el dinero”, explicó el joven.