El nuevo sistema de pagos inmediatos Bre-B, que implementará el Banco de la República a partir de septiembre, ya fue adoptado por conglomerados como el Grupo Aval con todos sus bancos y la idea es empezar con la herramienta Tag Aval, que les permitirá a todos los clientes de estas entidades hacer transferencias sin ningún costo, de forma inmediata, segura y las 24 horas del día.

Esta nueva medida se hace con el objetivo de reducir al máximo el uso del dinero en efectivo en el país, lo que sin duda traerá grandes cambios en la forma en que los colombianos hacen sus pagos en todo el sistema financiero, incluso de persona a persona y, en un futuro, entre empresas con montos muchos más altos.

Cómo funciona el Tag Aval, la llave del Grupo Aval

Al respecto, en Pulzo hablamos con María Lorena Gutiérrez, presidenta del Grupo Aval, en el marco del lanzamiento de esta herramienta que tendrá como figura a Falcao, quien con varios comerciales en televisión explicará con un lenguaje sencillo cómo se pueden hacer pagos con Tag Aval. En primer lugar, la empresaria explicó qué se vendrá en términos de pagos en Colombia.

“Las billeteras van a evolucionar, todo el mundo tiene que contar con cierta billetera porque todos vamos a hacer transacciones y vamos a ser interoperables, usted puede estar donde quiera, donde esté más seguro”, señaló.

Luego, al preguntarle su opinión sobre la posibilidad que existe que los billetes y de paso las alcancías se acaben en Colombia, Gutiérrez indicó cuál es el plan que ellos tienen desde el Grupo Aval y qué cree que va a pasar con la moneda física.

“El país tiene un reto grande, porque más del 70 % se maneja en efectivo, lo que tenemos es convencer a la gente que el manejo del efectivo no es seguro, yo creo que en algún momento va a pasar. Lo que me animó con Falcao es que él les enseñe a las personas que no deberíamos usar efectivo y eso es más seguro para todos”, mencionó.

Finalmente, Gutiérrez indicó cómo será el proyecto de Tag Aval con la población mayor en Colombia, un público que no está muy relacionado con las herramientas digitales y que suele quedar por fuera del sistema ante estas innovaciones: “Lo que vamos a empezar desde ahora es una campaña de pedagogía grande, queremos enseñarles a todos a que aprendan como funcionan el sistema de pagos inmediatos, no es algo que nos estamos inventando”.

