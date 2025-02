Un crédito de libranza es un tipo de préstamo en el que las cuotas mensuales se descuentan directamente del salario o la pensión del deudor. Esta modalidad permite a empleados y pensionados acceder a financiamiento con tasas de interés más bajas, ya que el pago está garantizado por la deducción automática. Además, ofrece plazos amplios y facilita la administración de la deuda, reduciendo el riesgo de mora.

Necesito plata urgente: BBVA ofrece crédito de libranza

El banco BBVA ofrece una alternativa para todos aquellos que necesitan dinero lo antes posible. Sin embargo, hay una serie de requisitos para acceder al crédito de libranza que ofrece la entidad.

Según su página, la solicitud y gestión del préstamo se hace completamente en línea. La aprobación y desembolso dependen del caso, pero “la libranza digital suele ser rápida”, incluso, en pocos días hábiles.

En primer lugar, debe ser empleado de una empresa que tenga convenio con BBVA. Esta es la primera pregunta que hace el banco al momento de iniciar el formulario para empezar el trámite del préstamo. También funciona para los que se pensionaron con un aliado de dicha entidad.

Por otra parte, debe tener una cuenta de banco activa y un historial crediticio positivo. Por último, es importante que no tenga embargos ni deudas pendientes.

La tasa de interés va de acuerdo con el convenio entre la empresa y el banco, pero no requiere codeudor para hacer la solicitud. El usuario tendrá cuotas fijas y eligen el plazo según lo que le convenga.

¿Qué pasa si tengo un crédito de libranza en BBVA y renuncio a mi trabajo?

BBVA asegura que no hay ningún cambio en cuanto a los derechos que tiene sobre el préstamo. No obstante, el banco sí exige que haga un ajuste en el método de pago, ya que no se descontará más del salario. Es necesario comunicarse con el banco para acordar la nueva forma en la que consignará el monto mensual.

