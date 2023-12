Por: Gustavo Arbeláez.

En la época de fin de año los inescrupulosos están tratando de hacer plata como sea, de hecho, en diciembre es cuando las autoridades intensifican las campañas buscando que las personas no caigan en estafas. Aunque cada vez es más difícil detectarlos por la audacia de los delincuentes.

Una mujer se comunicó con Pulzo para relatar la estafa de la que fue víctima su padre, un hombre de 72 años. Mariana* cuenta que, a finales de noviembre, una señora se comunicó con su papá por Facebook, alegando que eran amigos de toda la vida, estuvieron hablando por mucho tiempo hasta que le pidió el WhatsApp, donde están estafando con inteligencia artificial clonando voces.

La señora y el papá de Mariana siguieron en contacto, hasta que un día ella le pidió el favor de recibir una caja proveniente de Estados Unidos, a lo que él muy amablemente accedió. “Mi papá le dijo que sí, que claro, entonces le pidió la cédula, la dirección de la casa y todo”, contó Mariana.

Días más tarde, la presunta estafadora volvió a tocar el tema de la caja con el papá de Mariana, le dijo que en la aduana no estaba dejando pasar el envío porque necesitaba pagar un supuesto exceso de peso. La mujer le dijo que le enviaría el dinero para que hiciera el pago.

“Resulta que mi papá dio su Nequi y ella le envió un comprobante falso hasta tuvo el descaro de enviarle un mensaje de texto como si fueran los de Nequi diciendo que la plata se vería reflejada de 24 a 48 horas”, relató Mariana. Mientras tanto, la supuesta estafadora actuaba desesperada porque iba a perder su encomienda.

La mujer le insistió al señor para que le prestara el dinero hasta que, supuestamente, llegara lo que consignó a Nequi y él accedió. Mariana contó que su papá “pensando que era la señora que él conoce, consiguió el dinero prestado y pagó esa plata, una suma de $ 4 millones de pesos”.

Días después, el hombre y la presunta estafadora siguieron en contacto, ya que el papá de Mariana estaba esperando el supuesto paquete que habían enviado a su casa en Cali (donde encontraron a menor de edad muerta en un taller). La mujer le pedía que tuviera paciencia, que al enviarse desde Bogotá a la capital del Valle podría haber demoras. Sin embargo, la mujer lo bloqueó de WhatsApp y no volvió a tener información de ella.

“Yo me meto a WhatsApp y he visto como cambia de fotos varias veces, deben estar estafando más gente”, contó Mariana. La denuncia fue interpuesta en la Fiscalía General de la Nación mediante su plataforma en línea, pero, hasta el momento, Mariana no ha recibido respuesta.

*Nombre cambiado para cuidar la seguridad del denunciante.

