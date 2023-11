La EPS Compensar se mantiene como una de las más importantes en el territorio nacional, en un contexto que es poco favorable para las diferentes compañías prestadoras de salud.

Las deudas tienen en ascuas a diferentes EPS e incluso Sánitas se vio obligada a cambiar de proveedor de medicamentos luego de que Cruz Verde cortara su vínculo por una inmensa deuda sin pagar.

(Vea también: Farmacias en Colombia están bajo lupa por malos tratos y entrega incompleta de medicamentos).

Muchos de los medicamentos de Sánitas ahora serán entregados por medio de Audifarma, una de las cadenas de droguerías más importantes del territorio nacional actualmente.

Algo que no todos saben es que Audifarma es una de las 4 compañías que le distribuyen los medicamentos a la EPS Compensar.

Lee También

En su página web, Compensar explica cómo es el proceso de retiro de medicamentos y los puntos en los que este se puede adelantar fácilmente.

Son 39 puntos en Bogotá y decenas más en Cundinamarca, Boyacá, Atlántico, Bolívar, Valle, Antioquia y otros departamentos los que existen para el retiro de medicamentos de Compensar.

Audifarma, Disfarma, Cruz Verde y Farmacia Institucional son las 4 empresas que configuran la red de droguerías habilitadas por Compensar en las que se hace la entrega de medicamentos para los clientes. Para ver la más cercana a usted, ingrese en este enlace de esa EPS.

EPS Sánitas va a reorganización, dice ministro de Salud

“Aquí vienen y piden y solicitan un plan de reorganización institucional, que es el mecanismo para la cual flexibilizan los indicadores financieros y las audiencias requeridas para la habilitación. Mientras tienen toda esa integración vertical ganando y enriqueciéndose, piden que les flexibilicen todavía eso para tener menos reservas”, aseguró el ministro Guillermo Jaramillo.

El ministro fue más allá y señaló que la EPS certificó una supuesta deuda de Adres que no existe y entregó detalles de las supuestas inconsistencias. “No cumplen con la constitución de la reserva técnica y fuera de eso incluyen en los gastos de administración, servicios que no le corresponden, inclusive de empresas que no tienen nada que ver con ello”, agregó el jefe de la cartera de Salud.

Ante ese panorama, Jaramillo pidió a la Contraloría que utilice el artículo 65 de la Ley 2591 del 2022, con el fin de que se levante el velo corporativo en ese caso, y pidió revisar el pago de los recursos aportados por las EPS a sus proveedores.

Lee todas las noticias de economia hoy aquí.