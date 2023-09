La inseguridad de millones de ciudadanos en Bogotá es un tema de preocupación desde hace años, sin embargo, parece no presentar mejoras. Los habitantes de la capital están preocupados en esta materia ya que no se sienten tranquilos en las calles, transporte público, ni cuando van al volante de su vehículo particular. Inseguridad en el centro de Bogotá: comerciantes piden que se tomen acciones urgentes.

Así lo evidenció la encuesta del Centro Nacional de Consultoría hecha en agosto, donde el 82.8 % de los participantes afirmaron no se sentirse seguros cuando se transportan en TransMilenio.

De este porcentaje, las mujeres son quienes más intranquilas se sienten, el 83.3 % de ellas manifestó que la inseguridad en el sistema de transporte masivo es mayor con el género femenino.

Del mismo modo, 38.8 % de las personas que caminan o se transportan al trabajo en bicicleta o patineta eléctrica por las calles de Bogotá dieron su opinión dejando como resultado que el 68.3 % de ellas no perciban seguridad.

(Vea también: 65 % de los colombianos no cree en los resultados de las encuestas electorales, según censo)

En general, 85.5 % de bogotanos que participaron en la encuesta del CNC destacaron que no se sienten seguros al salir de su hogar o trabajo, siendo las mujeres quienes más miedo experimentan al salir a las calles con el 90.9 %.

Los delincuentes de Bogotá operan de diversas maneras, ya sea por cosquilleo, raponazo, o atraco con uso de armas blancas.

¿Qué opinan los ciudadanos de Bogotá ante una posible medida para combatir la inseguridad?

Del 14 al 18 de septiembre, el Centro Nacional de Consultoría (CNC) junto a Red+ Noticias y Caracol Radio realizaron un nuevo muestreo en la capital mediante una encuesta a residentes sobre la inseguridad.

(Lea también: Redes sociales liquidan a Claudia López y más alcaldes de Colombia; no hablan nada bueno)

Fueron 6.906 encuestados durante esos cuatro días, de los cuales el 78,2 % está de acuerdo con militarizar la ciudad para mitigar con los delincuentes y la amenaza que representan.

Por otro lado, 18,6 % de habitantes tenidos en cuenta para la investigación no apoyaron la iniciativa y 3,2 % no dio respuesta.

Del total de personas que dieron el sí a esta incógnita para acabar con la inseguridad en Bogotá la mayoría fueron hombres con un registro de 79,3 % de participación, mientras de mujeres se recibió un 77,1 %.

Lee También

La mayoría de ellos está en la edad de mayores a 55 años siendo el 81,3 %, seguidos por los bogotanos de 35 a 54 años con 80,9 % de participación.

Quienes sí apoyarían la propuesta de militarizar Bogotá están en las siguientes localidades:

Fontibón con 89 %

Usme 82,1 %

Usaquén en 82 %

Kennedy 81,1 %

Puente Aranda con participación del 80,8 %

Tunjuelito 78,2 %

San Cristóbal con 77,9 %

¿Desearían que Bogotá tenga su propia Policía para frenar la inseguridad?

El CNC también hizo esta pregunta, arrojando que el 65,9 % respondió asertivamente, 26,9 % negativamente y 7,2 % de encuestados eligieron no saber o no proporcionaron una respuesta.

Lee También

En este apartado la mayoría de sí fueron de mujeres con 66,7 % de participación vs 65 % del de hombres, una vez más la mayoría de ellos se ubicó en el rango de edad de mayores de 55 años.

Esta vez las localidades donde más sí se dieron fueron Engativá con 71,9 %, Fontibón con 70 %, Teusaquillo con 69,7 %, Sumapaz con el mismo valor que el anterior y Rafael Uribe Uribe con 69,2 %.

Lee todas las noticias de economia hoy aquí..