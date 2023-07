Los que antes parecían comentarios sueltos sobre las prioridades de las nuevas generaciones en Colombia, cada vez se vuelven más reales, porque en el país se está comprando más comida para mascotas que pañales.

(Le puede interesar: ¿Tiene un perro miedoso? Tips y recomendaciones para empezar tratamiento con él)

Así lo describe un llamativo informe de la división Worldpanel, de la firma global Kantar, según el cual, en el último año los hogares del país que compraron alimento para perros duplicaron a aquellos que compraron pañales infantiles para bebés.

Así, apuntó el reporte, durante el 2022 hubo un crecimiento histórico, del 10 %, de familias que empezaron a comprar alimentos para mascotas.

Se explicó que los hogares del país destinan $ 147.000, en promedio, para esos productos, que es el doble de lo que invierten en perfumes, maquillaje o cremas faciales.

Las cifras fueron entregadas coincidiendo con el Día Mundial del Perro, que se celebrará este viernes 21 de julio, y en ese sentido Kantar destacó que el 26 % de los colombianos tienen más de un canino.

Además, otros hallazgos resaltan que el 44 % de las personas ve a sus mascotas como hijos y por eso opina “que lo que disfrutamos los humanos tenga versión para las mascotas”.

(Lea también: Advierten sobre subida de precios y recomiendan qué hábitos financieros tomar)

“Ya no se trata solo de lugares ‘pet friendly’, sino de productos y servicios que reconozcan que los perros y gatos han llegado a ocupar el lugar de los hijos para aquellas personas que no desean o no pueden tener niños”, afirmó, Vivianne Medina de Kantar división Insights.