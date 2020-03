green

Arturo Calle:

La empresa de ropa masculina, que cuenta con más 6.000 empleados en Colombia, ordenó el cierre temporal de todas sus fábricas y puntos de venta; sin embargo, para no afectar la economía de sus trabajadores y sus familias les continuará pagando sus nóminas, informó La FM.

“Hemos cuidado los dineros de años anteriores y con eso vamos a pagar los salarios de los empleados. Es una situación que se espera dure unos tres o cuatro meses y esperamos cuidar y manejar muy bien estas reservas hasta cuando se pueda volver a abrir la tienda”, manifestó Arturo Calle, fundador de la compañía.

Totto :

Pese a que mantiene a sus trabajadores en labores normales, la compañía implementó estrictas medidas de seguridad sanitarias en sus tiendas y aplazó la temporada de promociones ‘Totto Loco’ para evitar aglomeraciones en sus establecimientos, destacó la revista Dinero.

Didi:

La aplicación de transporte abrió un fondo de ayuda a salud de sus conductores por 10 millones de dólares, unos 41.000 millones de pesos, plata que se usará para darles apoyo financiero a los socios conductores y taxistas que resulten diagnosticados con COVID-19, añadió la revista.

Tecnoglass:

Pese a tener cerraras sus fábricas, la compañía se la jugó por sus empleados y decidió garantizarles el pago mensual de salarios mientras permanezca la alerta sanitaria en el país por el coronavirus, indicó la emisora.

“En Tecnoglass no se trabaja por dinero, acá se trabaja por otras cosas, por ser los mejores y por ser un grupo unido que intenta poner el país en alto”, detacó José Manuel Daes, CEO de la empresa al medio.

Crepes&Waffles:

La cadena de restaurantes cerró todos sus establecimientos a nivel nacional; sin embargo, para no afectar a sus empleadas mujeres cabeza de hogar, que corresponde al 100 % de su planta de personal, decidió no despedirlas y garantizarles el pago de sus salarios; además, para no perder los alimentos de los locales, se los vendió a muy bajo costo, indicó La FM.

Bavaria:

La cervecería más grande de Colombia, de acuerdo con Dinero, adoptó la medida de enviar a algunos de sus empleados a hacer teletrabajo mientras dura la emergencia; a los otros, les hace presentar carné y les toma la temperatura antes de ingresar a la plantas de producción para evitar la propagación de la enfermedad.

Almacenes Éxito:

La cadena de supermercados, al ser comercializadora de productos de primera necesidad como alimentos y medicamentos, tiene trabajando a sus empleados con estrictas medidas sanitarias adoptando protocolos de autocuidado personal y colectivo que incluye lavado de manos, asistencia médica y desinfección de carros y canastillas de mercado, añadió la revista.

Cine Colombia:

La compañía de entretenimiento tomó la decisión hace varios días de cerrar sus salas de cine en todo el país para proteger a sus empleados y clientes; sin embargo para no afectar la economía de sus empleados, anunció que les seguirá pagando el sueldo a sus 2.500 empleados mientras se mantenga la emergencia por COVID-19 en Colombia.