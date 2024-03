Luego de la aprobación de la Aerocivil para que Emirates Airlines opere la ruta Bogotá-Miami-Dubái, la aerolínea está preparando todo para entrar en funcionamiento el próximo 3 de junio y, según lo que se ha conocido, los vuelos serán con aviones Boeing 777-200LR y 777-300ER, con capacidad de movilizar hasta 354 pasajeros, según ha informado La República.

El ‘country mánager’ de la aerolínea, Scott Lanz, que trabaja en México y ahora lo hará en Colombia, habló con el impreso y explicó cuáles son los planes que ya se tienen pensados para el vuelo que empezarán a operar desde Bogotá, en el aeropuerto El Dorado.

“Vamos a tener un vuelo diario saliendo desde Dubái con dirección Miami-Bogotá con un horario súper interesante para los pasajeros. También tenemos lo que se llama el derecho de quinta libertad, para que los que pueden viajar solo entre Miami y Bogotá con esta opción. Esta ruta no solo será para los usuarios, sino también contaremos con la oportunidad de transportar personas y carga en el mismo vuelo, con una capacidad de 20 toneladas de varios productos”, señaló.

De igual manera, explicó en el citado medio qué tipo de productos se empezarían a mover entre ambos países, lo que beneficiará también a empresas colombianas: “Hay grandes oportunidades como el café, frutas, verduras; sin embargo, las flores serán el mercado principal saliendo desde Bogotá, más que todo para Dubái y el Medio Oriente”.

Lanz indicó en la entrevista que le apostarán a pasajeros de negocios y de turismo con la apertura de este nuevo vuelo, que le permitirá a los pasajeros de Colombia conocer otros destinos que antes no se podía llegar o era un poco más complicado.

“Vamos a abrir algunos destinos un poco complicados de llegar para los colombianos como India, Tailandia y las Maldivas, lugares que quizás hoy día no son tan fáciles para acceder, pero con la llegada de Emirates va a ser más sencillo”, expresó.

Cuánto valdrá el vuelo Bogotá-Dubái con Emirates Airlines

Finalmente, el directivo habló en el citado medio de precios y reveló los valores de las tarifas que tendrán en las diferentes categorías que se manejarán con el vuelo con destino final a Miami y Dubái.

“Hablando de Bogotá, la tarifa más económica ida y vuelta Bogotá-Miami en clase turista son US $ 443, en Business US $1 .189 y primera clase US $ 4.912. Solo el trayecto entre Miami-Bogotá-Dubai en turista son US $ 1.502, business US $ 6.421 y primera clase es US $ 17.853″.

