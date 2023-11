El Poblado, Medellín; Chicó, en Bogotá, y El Prado, en Barranquilla, integran la lista de los más costosos de Latinoamérica, según un estudio publicado por los portales inmobiliarios Properati, Lamudi y Trovit que calcularon el precio promedio del metro cuadrado de viviendas en venta en 26 barrios de clase alta de 13 países de la región.

Según la publicación, el barrio más caro de la región es Puerto Madero, en Buenos Aires. Conseguir allí un departamento de 2 o 3 habitaciones en este lujoso sector porteño cuesta US$ 5.485 dólares por m². Una diferencia de más de mil dólares separa al primero del segundo de la lista: el barrio Del Valle (Monterrey, México), que registra un precio promedio por m² de US$ 4.071. El tercer sector más caro de Latinoamérica se encuentra en Río de Janeiro (Brasil): Ipanema alcanza un valor medio de US$ 4.008 (por m²).

Los que siguen son Vitacura (Santiago, Chile), Carrasco (Montevideo, Uruguay) y Vila Nova Conceiçåo (San Pablo, Brasil) cuyo precio por metro cuadrado oscila entre los US$ 3.300 y US$ 3.800, ubicándose entre el cuarto y sexto lugar.

Colombia figura en la lista con tres barrios en Bogotá, Medellín y Barranquilla tienen los barrios más costosos: el primero de ellos aparece en el puesto 15, el barrio Chicó, en Bogotá, lugar de consulados, con un precio promedio de US$ 2.050 por metro cuadrado. El Poblado, en Medellín, tiene un metro cuadrado promedio de US$ 1.686 dólares.

Un punto importante del estudio fue el análisis de la variación de precios entre el ‘ranking’ de 2022 y el de 2023. En ese caso, los tres barrios colombianos se destacan por su crecimiento. Pero el que se lleva el primer lugar es El Poblado, ningún otro sector en la lista registra una mayor subida de precios que la Comuna 14 en Medellín, donde el precio en dólares incrementó un 43 %. Por otro lado, Chicó (Bogotá) y El Prado (Barranquilla) alcanzan una variación de más del 24 %.

Estas conclusiones no son nuevas para la ciudad. De hecho, desde 2021 los habitantes de Medellín han padecido el golpe del aumento descontrolado en los precios de la vivienda y los locales comerciales en El Poblado.

Gran parte de este fenómeno se debe a la llamada turistificación. María Alejandra Pérez, directora jurídica de La Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia, explicó que esto significa que hay un “cambio en los usos del suelo en pro de nuevas dinámicas de la zona, para atender las necesidades del mercado y la demanda, afectan el equilibrio de estos sectores”, señaló la abogada.

Y es que si antes un local era utilizado como restaurante para los habitantes del sector, pero la dinámica cambia y los turistas que llegan a la zona necesitan agencias de viajes, discotecas, lugares de entretenimiento para adultos, entre otros, es muy difícil para el restaurante tradicional resistir.

Con la llegada de los dólares, todo el mundo quiere aprovechar la bonanza y los propietarios también quieren sacar su tajada.

“Todo está subiendo, los apartamentos aquí los están pidiendo para alquilarlos en Airbnb, y a los que no, les han subido el precio. Yo lo pensé mucho para aumentarlo, porque los que están en el local eran muy buenas pagas, pero no puede uno desaprovechar las oportunidades. Quién sabe esta bonanza cuánto vaya a durar”, manifestó el propietario de un local de El Poblado, quien decidió duplicar el arriendo, con la buena suerte de que su inquilino aceptó.

Desde la Alcaldía explican que no es tan sencillo aumentar los precios luego de dos años de contrato de arrendamiento. El aumento debe ser de mutuo acuerdo, o si no se pueden activar protecciones especiales para los arrendatarios, quienes han construido un negocio con esfuerzo y lo han acreditado.

El asunto es que muchos han decidido irse ante el primer lance del propietario, porque han dejado de comulgar con el sector y sienten que ya no es lo que era, que allí están perdiendo la identidad. El Poblado es un sector caracterizado por los malos olores, la explotación sexual y el consumo de drogas.

A La Lonja le preocupa este panorama, que no solo afecta a los comerciantes, sino a los habitantes tradicionales del sector y a la misma ciudad, porque no hay una planeación clara de cómo es que Medellín se volverá una ciudad turística, y no hay suficientes inversiones para atender a la demanda.

“Estamos de acuerdo en que hay una realidad que no se pueden desconocer. La vivienda turística es un motor para dinamizar la propiedad raíz que tiene una caída del 70 % en Medellín. El tema no es prohibirla, es reconocerla como una realidad, pero ajustar las normas. Tampoco podemos llegar a ese extremo de la liberalización de que sean permitidas en todas las propiedades horizontales”, advirtió Pérez.

Ante este panorama, cada mes desaparecen decenas de negocios que fueron tradicionales durante años en El Poblado porque el precio del arrendamiento los asfixia o porque ya no comulgan con las nuevas dinámicas del sector.

