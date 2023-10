Desde de la Unión Sindical Obrera (USO) han señalado que mantener la producción nacional de petróleo y gas, para garantizar el abastecimiento a las refinerías para que provean el diésel y gasolina que abastece el mercado nacional es imperativo y reducir significativamente las inversiones en producción y exploración es una acción que pone en riesgo la continuidad de Ecopetrol en el futuro, también eleva el riesgo de desabastecimiento y vulnera la seguridad energética nacional.

Actualmente el país cuenta con 7.1 años en reservas de petróleo y 7.5 años en reservas de gas, “la reducción en las inversiones de producción llevará a que esa ventana de tiempo se reduzca”, señala.

“El fuerte recorte programado en el plan de inversiones provocará que las exportaciones petroleras igualmente se vean afectadas. Las exportaciones de petróleo y sus derivados contabilizaron US$ 18.724 millones en el año 2022, menor inversión en producción y exploración representará igualmente contracción de las exportaciones tanto en volumen como en valor afectando la balanza comercial puesto que Ecopetrol [que no hará ‘fracking’] de manera individual responde por el 30 % del total de las ventas externas del país y por la mayoría de las exportaciones de petróleo. Suspender los planes de desarrollo genera pérdidas irreversibles de reservas y producción”, asevera.

A su vez, desde la USO rechazan el recorte drástico de la inversión en exploración y producción “que no se justifica como quiera que el valor del crudo está en costos que oscilan entre los US$ 85 y US$ 95 el barril, lo cual hace la actividad plenamente rentable”.

También considera que es un deber de las vicepresidencias de Upstream y Ejecutiva revelarle al país la verdadera motivación de esta decisión que comprometerá la continuidad de Ecopetrol como empresa productora de petróleo y gas.

“Reducir el presupuesto (2024 frente al de 2023) en US$ 2.000 millones equivalentes al 45 % es a la vez iniciar el marchitamiento del principal activo de la Nación y del cual dependen más de 100.000 empleos en toda la industria y el 5.6 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país producido desde el sector de hidrocarburos”, puntualiza.

Es de destacar que aún no ha sido revelado oficialmente el plan de inversiones de Ecopetrol para 2024.

