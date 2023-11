Saúl Kattan, presidente de la junta directiva de Ecopetrol, detalló algunos de los puntos clave que se estarían estudiando para que la firma se convierta en socio de PDVSA, según explicó el presidente Petro en su visita a Venezuela.

De acuerdo con el alto directivo, hay una serie de análisis que se deben hacer de manera profunda y directa, toda vez que es necesario siempre priorizar el crecimiento de la compañía.

Sin embargo, Kattan afirmó, en entrevista con La W, que la propuesta que lanzó el presidente en Venezuela para que Ecopetrol sea socio de PDVSA no fue consultada con la Junta Directiva de la estatal petrolera.

Agregó el directivo que muy seguramente no se formalizó esa iniciativa ante el cuerpo directivo sobre la base de que, de momento, es tan solo una idea que debe debatirse a fondo.

¿Qué más se sabe del negocio entre Ecopetrol y PDVSA?

Explicó Kattan que, en todo caso, dentro de la empresa sí se ha planteado la posibilidad de que Colombia le pueda comprar gas a Venezuela atendiendo posibles riesgos que se puedan generar por los efectos normales del Fenómeno de El Niño.

Sin embargo, dijo que de momento no existe un plan definitivo sobre ese punto y recalcó que son solamente ideas y la prioridad va a ser siempre la de velar por la soberanía energética del país.

Finalmente, Kattan apuntó a explicar que no se trata de pensar que al presidente Petro sí le gusta el petróleo en Venezuela y no en Colombia, sobre todo cuando desde 2019, dijo, no tiene Ecopetrol nuevos contratos de exploración.

En todo caso, aseveró no se puede rechazar cualquier oportunidad de negociación que se pueda abrir con Venezuela también sobre la base de las oportunidades que tienen de fortalecimiento de PDVSA dadas las salidas financieras que se están encontrando.

