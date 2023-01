La entrada al evento no tiene ningún costo y en sus 3 días de duración la feria empezará a la misma hora, abriendo puertas a las 9 de la mañana. No obstante, el cierre no será igual: el viernes 20 de enero habrá trasnochón hasta las 9 de la noche y los otros 2 días cerrarán a las 6 de la tarde.

¡Ya viene la #FeriaEscolarCompensar2023! El espacio ideal para adquirir tus útiles de este nuevo año.

Recuerda: El viernes 20 de enero tendremos trasnochón hasta las 9 p.m.

Conoce más en: https://t.co/ehPTxTmaHt pic.twitter.com/YC9ru93hG7 — Compensar (@Compensar_info) January 15, 2023

¿Y el lugar? La feria tendrá una ubicación muy central para que todos los habitantes de Bogotá puedan llegar sin ninguna complicación. El evento se llevará a cabo en la Plaza del Jubileo del Compensar de la Avenida 68.

Lo que habrá en la Feria Escolar Compensar 2023

Encontrará todo lo que necesita para que su hijo pueda disfrutar de este año escolar y tener un óptimo proceso de aprendizaje en su institución educativa. En este sentido, en la feria habrá:

Útiles escolares.

Elementos mobiliarios.

Artículos tecnológicos.

Portafolio de cursos.

Zona especial para niños y jóvenes donde podrán participar en juegos y más actividades.

Una oportunidad que los afiliados a Compensar no deben dejar pasar

“Esta feria les brinda la oportunidad a los padres de comprar todo lo que necesitan para el regreso al colegio en un solo lugar y con los mejores precios. Por un lado, estarán los almacenes de San Victorino y por otro los supermercados y grandes superficies con descuentos importantes para afiliados“, le contó un portavoz de Compensar a Pulzo.

Asimismo, este evento es una oportunidad perfecta para que los afiliados a Compensar utilicen su subsidio educativo, el cual es un aporte de 80.000 pesos que les da esa caja de compensación a los trabajadores que tienen beneficiarios entre 6 y 18 años que se encuentren recibiendo Subsidio Monetario y estén cursando educación básica primaria y secundaria (hasta grado 11°).

Para más información ingrese a: https://corporativo.compensar.com/subsidio/temporada-escolar

*En alianza con: Compensar.