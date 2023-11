Este jueves 16 de noviembre del 2023, el superintendente financiero de Colombia, César Ferrari, se pronunció acerca de la alta volatilidad que está presentando el dólar en Colombia.

Propuso que se intervenga la tasa de cambio en Colombia, tal como lo hacen otros bancos centrales de América Latina. Este jueves la divisa cerró con un fuerte incremento.

“Se lo he dicho N veces al Banco de la República, no podemos seguir viendo una inestabilidad cambiaria tan grande porque eso paraliza la inversión, porque un inversionista no sabe cómo hacer su flujo de caja o no sabe cuál es la tasa de cambio que está vigente el día de mañana o el día de pasado mañana que eso cambia de $ 4.000 a $ 5.000 a $ 3.500”, dijo César Ferrari en el Congreso de Riesgo Financiero de Asobancaria.