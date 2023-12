El dólar en Colombia parece que va a cerrar año en cerca de los $ 3.950, las recientes apreciaciones del peso llevan a pensar que es probable ver una tasa de cambio más baja en el país para los próximos meses. Lo que sin embargo deberá sopesarse con los nuevos escenarios de pronósticos macroeconómicos.

De acuerdo con la más reciente encuesta de Fedesarrollo en noviembre la tasa de cambio cerró en $ 3.981, con una apreciación mensual de 2 %.

Según el informe, durante noviembre, el dólar en Colombia alcanzó su valor máximo del mes el 2 de noviembre ($ 4.117) y su valor mínimo el 29 de noviembre ($ 3.957).

“En diciembre, los analistas consideran que la tasa de cambio se ubicará en un rango entre $ 3.980 y $ 4.050, con $ 4.000 como respuesta mediana”, dice el reporte de Fedesarrollo.

Uno de los puntos relevantes del pronóstico se sustenta en el hecho de que, para cierre de 2024, esperan los analistas del mercado local una tasa de $ 4.150, lo que evidencia una disminución frente al pronóstico del mes anterior ($ 4.183).

Otras apuestas para el dólar en Colombia

Con base en el informe, el dólar en Colombia podría mantenerse en el marco de expectativas que tienen también desde el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Pero este valor, hay que recordar, va a depender también de lo que pueda pasar con variables como la tendencia de la inflación que tome para el caso de Colombia y también para el escenario internacional.

Es decir que, en caso de que las perspectivas de inflación se vean afectadas en el corto plazo, podría mantenerse la decisión de unas tasas de interés altas que llevarían a la eventual apreciación del dólar no solo en Colombia sino también en las economías en vías de desarrollo.

Pero ese escenario de expectativas también se va a condicionar sobre la base de lo que pueda ser el movimiento del valor internacional del precio del petróleo.

De acuerdo con la misma encuesta, en noviembre, el petróleo de referencia Brent cerró en US$ 80,9, mostrando una disminución mensual de 7,5 % y superior en US$ 0,4 frente a lo esperado por los analistas (US$ 80,5).

“En diciembre, los analistas consideran que el precio del petróleo se ubicará en un rango entre US$ 74,4 y US$ 79,0, con US$ 78,0 como respuesta mediana. Para el cierre de 2024, esperan un precio de US$ 80.

