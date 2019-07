Según ese informe, 7,4 segundos son suficientes para que un reclutador descubra si el currículum es llamativo y puede continuar en un proceso de selección o, por el contrario, debe ser rechazado.

El estudio, citado por el diario La República, se realizó con base en el movimiento ocular de varios seleccionadores en ese país.

“Los hallazgos de este nuevo estudio subrayan hasta qué punto el orden en el currículum no solo afecta las posibilidades de que los solicitantes de empleo sean notados, sino también la capacidad de una empresa para detectar candidatos calificados”, afirmó el CEO de Ladders, Marc Cenedella, citado por ese mismo medio.

Pero ahí no queda todo. El estudio también identificó que las hojas de vida que mejores resultados obtienen son aquellas que incluyen detalles como el diseño y la experiencia laboral.

Además, destaca que pueden ser más exitosas aquellas hojas de vida que tienen encabezados de sección y título bien marcados; y títulos de trabajo en negrita y con listas de logos con viñetas y una breve descripción en la parte superior de la primera página, describe La República.

A los resultados de este estudio reciente se suman algunos errores frecuentes que los candidatos ponen en sus hojas de vida. Cristina Navia, creadora de Cn Work Hunting, firma de asesoría personalizada en procesos de selección, contó a ese medio económico que entre las fallas más comunes se destaca: “que las fechas no coinciden, que escriben con mala ortografía, que hacen currículos muy largos anexando los certificados, ponen a los familiares como referencias personales o que los candidatos no saben qué quieren, pues aplican para un cargo en el que la hoja de vida no tiene los requerimientos específicos”.

Por otro lado, el portal Finanzas Personales destacó otros datos que pueden influir para que su hoja de vida sea ignorada como la manera en que envía en correo a la persona que está reclutando, la seriedad de las personas que pone como contactos para verificar su experiencia y el formato en que se envía, entre otros.