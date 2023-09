En el más reciente capítulo del pódcast Relatos Amarillos, ‘Tabla de Salvación’, Alcira Cortés, una taxista, cuenta cómo vivió meses de angustia por culpa de las deudas que se desencadenaron luego de una serie de malas decisiones financieras, pero que encontró una salida a través de un proceso de acuerdo con sus acreedores. ¿Quién hereda las deudas de un muerto en Colombia? Así se resolvería el chicharrón.

Este es el diario vivir de muchos colombianos, por eso el economista y periodista Roberto Luis Hernández, nos da una serie de consejos sobre cómo tener una buena salud financiera y no terminar ahogado en deudas.

1. Tener claro cuánto debo y cuánto gano

El primer paso, y el más importante, es tener claro cuánto se debe y cuánto se gasta mensualmente, así la persona endeuda podrá ver el panorama completo y empezar a buscar soluciones.

“Parece mentira, pero hay muchas personas que no saben cuánto ganan, cuáles son sus ingresos y mucho menos cuáles son todos sus gastos. No saben, no tienen priorizado dentro de ellos ‘si a mí me entra al mes un millón de pesos, un salario mínimo, cuáles son esos gastos a los que yo puedo atender’. Siento que ese es el primer paso y, como no tienen ese control, terminan gastando y endeudándose de una manera que no pueden manejar”, afirma el economista.

2. Tener un presupuesto detallado de todos los gastos

No es común que las personas piensen en sus gastos mensuales y, mucho menos, anuales, pero para tener una buena salud financiera es obligatorio tener contabilizado cada peso que entra y sale del bolsillo.

“Hacer una lista de gastos conscientemente, incluso dentro de tus gastos. Puedes distribuir un millón de pesos de la siguiente manera: reservar una parte de ese millón de pesos para algo sagrado, como el helado que disfrutas compartiendo con tu familia, tu hijo o tu hermano, o para invitar a tu novia a comer un perro caliente”, explica el economista.

“Estos también deben considerarse dentro de tu presupuesto, porque si no los tienes anotados, perderás el control y podrías gastar dinero de cosas necesarias, como los servicios públicos. Es en este punto es cuando comienza el desorden financiero, y es donde las personas recurren a tarjetas de crédito y préstamos con intereses que, si no se gestionan adecuadamente, pueden dar lugar a una creciente bola de nieve de deudas”, recomienda Hernández para mantener controlados los gastos.

3. Identificar cuáles son las deudas más caras y pagarla primero

El experto recomienda identificar cuál es la deuda con la tasa de interés más alta, pues “en la actualidad, debido a los problemas de inflación que enfrenta el país, el Banco de la República ha aumentado las tasas de intervención, lo que ha llevado a que todos los bancos ajusten sus tasas de interés, alcanzando un máximo de usura del 45 % en las tarjetas de crédito. Esto significa que, si compro una camisa de 100.000 pesos y la financio a 12 cuotas, terminaré pagando más de 140.000 pesos por una prenda que inicialmente costaba 100.000 pesos”.

Agrega, además, que no es necesario estar en contra de las tarjetas de crédito, pero si se debe identificar qué tan costosa puede ser para el bolsillo.

“Es en este punto cuando solemos criticar las tarjetas de crédito, aunque no son inherentemente negativas. Sin embargo, una vez que estamos endeudados, debemos tomar medidas. El primer paso es identificar cuál de las deudas tiene la tasa de interés más alta; es decir, la que nos cobra más por el préstamo realizado. A partir de esta identificación, podemos tomar decisiones y desarrollar estrategias para pagarla”, recalca.

4. Ahorrar, vital para salir de deudas

Hernández explica que uno de los principales esfuerzos para salir de deudas es buscar la manera de ahorrar, porque a corto plazo se pueden tener buenos ahorros que ayuden a solventar alguna deuda grande.

“Te pongo un ejemplo, en 180 días, tú puedes tener un ahorro superior al millón de pesos, ahí es cuando cobra importancia el ahorro y es que te puede ayudar esos grandes montos a salir de deudas”.

“En el ahorro es mucho más importante la constancia y un poquito la disciplina que esos grandes esfuerzos de manera desorbitada”, agrega.

5. Buscar opciones en los bancos para bajar las tasas de interés

Es necesario buscar alternativas con los bancos y hacer cuentas para ver si la opción de compra de cartera es la más viable, pues podría ayudar a reducir la deuda, aclara el experto quien pone un ejemplo:

“En ocasiones, es más conveniente recurrir a bancos que compran carteras. Supongamos que tengo una tarjeta de crédito con un límite de 5 millones de pesos y descubro que la tasa de interés de esa deuda es del 15%. En este caso, puedo acercarme a otro banco competidor y explicarles mi situación. Les planteo que tengo esta deuda y pregunto si tienen opciones para comprar la cartera, lo que me permitiría obtener una tasa de interés más favorable. De esta manera, estaría ahorrando intereses que, en pocos meses, podrían sumar tres o cuatro millones de pesos. Estas son acciones que uno debe considerar”.

6. Buscar otros ingresos

Aunque en Colombia los horarios laborales no permiten que las personas tengan dos trabajos, es importante pensar en ideas o pequeños negocios alternativos que permitan obtener ingresos adicionales, que sean parte vital en el pago de las deudas o para el ahorro.

“Hay una parte muy importante que menciono del libro ‘Padre Rico, Padre Pobre’ de Robert Kiyosaki. A pesar de que algunas personas puedan cuestionar su utilidad, encuentro que sus enseñanzas cobran relevancia en momentos de crisis. Esto nos lleva a reflexionar sobre la mejor forma de obtener ingresos adicionales. Siempre debemos estar buscando oportunidades para ganar dinero extra. Por ejemplo, ¿por qué no ofrecer un servicio? Incluso si no somos expertos en ventas, podemos utilizar nuestros conocimientos para generar ingresos adicionales”.

“Es fundamental superar el miedo a invertir una vez que hayamos salido de las deudas. Podemos mantener un ritmo constante de ahorro y considerar la opción de invertir en un Certificado de Depósito a Término (CDT), especialmente en períodos donde las tasas de interés son altas, lo que puede generar buenos rendimientos”, finalizó.