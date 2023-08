Davivienda, tras reunión de su junta directiva, autorizó la inversión en la sociedad Holding Davivienda Internacional S.A., domiciliada en Panamá, como parte de un esquema de reorganización empresarial.

Esta inversión se realizará mediante la constitución de la holding y el posterior aporte en especie a la entidad de las acciones que posee el banco en sus filiales internacionales Banco Davivienda (Panamá) S.A., Banco Davivienda Internacional S.A. (Panamá), Banco Davivienda Honduras S.A., Seguros Bolívar Honduras S.A., Grupo del Istmo Costa Rica S.A. e Inversiones Financieras Davivienda S.A. (El Salvador). Así, el banco será el accionista único de la holding.

La entidad referente del Grupo Bolívar destacó que, mediante esta inversión se pretende dar mayor claridad hacia terceros en relación con la organización del banco, así como, tener una estructura independiente para financiar el crecimiento o aprovechar oportunidades del negocio en Centroamérica, y manejar de manera más eficiente el capital de las Filiales Internacionales, entre otros aspectos.

Valor de la operación de Davivienda en Centroamérica

La operación se efectuará a precios de mercado determinados a partir de valoraciones de terceros independientes y no tendrá efecto alguno en el balance consolidado del banco, no generará modificaciones a la estructura de gobierno, no implicará nuevos riesgos, ni tendrá impacto alguno para los accionistas ni inversionistas, aclaró. El monto aproximado de la valoración de las filiales internacionales es de US$ 1.682 millones.

La inversión se encuentra sujeta a las autorizaciones de la Superintendencia Financiera de Colombia y de las demás autoridades competentes en las jurisdicciones donde se encuentran domiciliadas las filiales internacionales, las cuales se esperan solicitar a la brevedad, confirmó Davivienda.

En sus resultados para el primer trimestre de 2023, la entidad destacó su utilidad neta de $ 236.900 millones, la cual representa una reducción del 53,7 % en el año.

Sobre esto, Davivienda explicó que “el comportamiento trimestral se debe principalmente a mayores ingresos de cartera e inversiones, un menor gasto de provisiones y el incremento de los ingresos no financieros”.