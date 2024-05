Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

¿Cómo nace D1? Ustedes dicen que tienen un concepto “Hard discount”

Somos una empresa que surgió en Colombia hace 15 años, con nuestra primera tienda en Medellín y como un formato de “Hard discount”. En pocas palabras, nuestro enfoque radica en desarrollar marcas propias que ofrezcan productos de la más alta calidad a precios accesibles en tiendas que estén a solo un par de cuadras de distancia. En este momento trabajamos en varias regiones para aumentar la presencia de nuestras tiendas y marcas.

¿Cómo es ese procedimiento de crear marcas propias de distintos productos?

Más del 70 % de nuestro catálogo consiste en marcas propias, las cuales representan el 80 % de nuestras ventas totales. Trabajamos en estrecha colaboración con proveedores nacionales con quienes las desarrollamos. Ellos nos suministran los productos para estas marcas que hemos creado y esto nos permite llevar productos de alta calidad a los hogares colombianos a precios más accesibles.

¿Hay alguna tendencia emergente en los hábitos de comercio que ustedes hayan detectado o que los haya sorprendido?

En estos momentos, y desde hace un tiempo, hemos observado una tendencia en los hábitos de consumo, donde las personas muestran una creciente preocupación por su salud. Por eso hemos desarrollado marcas para satisfacer las necesidades de los consumidores que valoran su bienestar y buscan opciones saludables en el mercado.

(Vea también: D1 botó la casa por la ventana y sacó productos con 80 % de descuento; muchos quieren)

¿A dónde no han llegado?

Actualmente, estamos presentes en 530 municipios, alrededor del 50 % de los municipios de Colombia. Aún nos queda un vasto territorio por alcanzar, seguimos trabajando en nuestro plan de expansión. Mes a mes, continuamos abriendo tiendas en diferentes municipios. En este momento, nuestra red de tiendas cuenta con más de 2,400 establecimientos a nivel nacional.

Usted es abogada especialista en Derecho Comercial. Cuéntenos un poco sobre los momentos clave de su trayectoria profesional.

Me gradué de la universidad hace 16 años. Y antes de trabajar en D1, pasé 11 años trabajando con Bimbo. Aprendí mucho sobre temas relacionados con el consumo y entendí la importancia de poner siempre al cliente en el centro de todo. Antes de eso, me formé en una de las firmas de abogados más tradicionales del país. Realmente me siento muy afortunada de construir la carrera que he tenido. Estoy en la empresa donde quería estar, en la posición que soñaba. Siento que puedo contribuir mucho desde mi posición y rol en general a crear país.

¿Recuerda en qué momento decidió convertirse en abogada?

Yo tengo el derecho en la sangre. Mi abuelito era abogado. Mi papá es abogado. Mis tías son abogadas. Tengo en mi familia notarios, magistrados. He tenido de todas las líneas del derecho. Cuando yo era pequeña y me sentaba a desayunar, lo que había en la mesa del comedor de mi casa eran una revista que se llamaba Jurisprudencia y Doctrina. Y extrañamente a mí me encantaba sentarme a leerla. Creo que no podría haber estudiado algo distinto. En la universidad las materias que te gustan son un indicador del camino. A mí me gustaban mucho las que abordaban temas como contratos, títulos, valores, sociedades. Esas eran mis asignaturas preferidas.

Más allá de su trabajo como abogada, ¿para qué cree que le ha servido esta profesión en su vida cotidiana?

Me ha servido par asumir retos y comprender que tengo las habilidades necesarias para abordar cualquier situación. Ya sea teniendo esta conversación o negociando con diferentes grupos, siento que la formación que recibí me proporcionó las herramientas adecuadas. En D1, además de liderar temas legales, ahora también estoy a cargo de asuntos corporativos, lo cual es un nuevo desafío para mí. Agradezco a mi carrera por prepararme para esta nueva responsabilidad y por permitirme transmitir los mensajes que queremos desde la compañía.

¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo y qué impacto le gustaría tener?

Estoy contenta y agradecida por el rol que estoy ocupando en este momento, pues me han hecho sentir con gran sentido de pertenencia. Esta es una empresa de 23 mil colaboradores y con un impacto significativo en la mayoría de los hogares de nuestro país. Quizás esta es una de las experiencias más enriquecedoras que he tenido a nivel profesional. Cada día estoy trabajando con todo el ánimo y con toda la actitud, para seguir posicionándome en mi rol y para llegar a más colaboradores y más hogares.

(Vea también: D1 sacó electrodoméstico portátil para ser usado en cualquier sitio; vale menos de $ 80.000)

¿Qué consejos le daría a alguien que aspira a seguir un camino profesional similar al suyo?

Creo que el consejo que podría ofrecer a los abogados que están comenzando su carrera y desean seguir una trayectoria similar a la mía es, en primer lugar, el compromiso. Es crucial estar realmente comprometido con los roles que uno asuma y tener constancia. Muchas personas tienden a renunciar demasiado pronto, pero este camino requiere perseverancia. Además, les aconsejaría seguir su intuición y estar dispuestos a correr riesgos. A menudo, en la vida, nos enfrentamos a decisiones que nos dan miedo, pero no debemos permitir que el miedo nos paralice. Aun cuando sintamos miedo, es importante actuar y seguir adelante.

Lee También

¿Cuáles cree que son las cualidades más importantes que debe tener alguien que busca tener éxito en el campo legal y corporativo?

La honestidad es fundamental, no solo en esta profesión, sino en todas las áreas y para todas las personas. Es una cualidad altamente valorada y necesaria. Además, la inteligencia emocional desempeña un papel crucial en el éxito tanto en el ámbito legal como corporativo. Es importante desafiarse a uno mismo, buscar aprender cada día y desarrollar nuevas habilidades en el trabajo. Un abogado corporativo no debe limitarse a citar normas, sino ser creativo y proactivo en su enfoque.

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.