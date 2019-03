La polémica comenzó luego de que la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, publicara un tuit agradeciendo a una aerolínea por “reforzar” el número de vuelos hacia Popayán y Pasto por los bloqueos en la vía Panamericana.

Luego de la publicación, el gobernador Camilo Romero le respondió a la vicepresidenta diciendo que “no se debería agradecer la incapacidad del Estado para regular los precios de los tiquetes aéreos”.

NO Vice @mluciaramirez , la incapacidad del Estado para regular los precios de tiquetes aéreos en Colombia nos lleva a esta grosería: un tiquete de ida desde Pasto hasta Bogotá cuesta más de un millón de pesos. #ElRoboEsLegal #NariñoNoAguantaMás pic.twitter.com/Kfed5IWQCw

Adicionalmente, el actor Fernando Solórzano también argumentó que “no se debería agradecer” a una aerolínea que estaba cobrando entre uno y tres millones de pesos para viajar a esa ciudad.

Los precios han levantado un sin fin de críticas para todos los viajeros que se dirigen hacia el departamento de Nariño, sobre todo después de que Aeronáutica Civil informara a través de un comunicado “que las empresas de transporte aéreo que operen rutas en zonas afectadas por el bloqueo de vías, no pagarán tarifas por servicios aéreos”, motivo por el cual las aerolíneas deberían regular el costo de los pasajes en avión.

“Las empresas aéreas regulares y no regulares que operen en los departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Huila por la situación de bloqueo en las vías, no pagarán por los servicios de protección al vuelo, servicios de aeródromo y las tasas aeroportuarias. La medida aplica para las aerolíneas que operen en los aeropuertos de propiedad de la Aeronáutica Civil no entregados en concesión”, dijo el organismo de control del espacio Aéreo Colombiano en su comunicado.