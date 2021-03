green

Todo empezó cuando se dio a conocer que María Juliana Ruiz solicitó al Archivo General de la Nación que financiara un libro que hablara sobre ella y la importancia de la labor de las primeras damas que ha tenido Colombia.

Aunque ella negó haber hecho tal solicitud, luego Noticias Uno confirmó que ella sí pidió el manuscrito y, desde ese momento, personajes como el representante David Racero plantearon la idea de acabar con su papel:

“Considero que esa figura debe desaparecer, no es útil y sí genera muchos gastos al país”, dijo el representante a la Cámara, y recordó que ella no es funcionaria pública.

¿Cuánto gana la Primera Dama de Colombia?

Debido a que el rol de la esposa del presidente no tiene obligaciones oficiales y no se puede elegir, su función no es remunerada, pues su presencia es estrictamente protocolaria, informó El Tiempo.

No obstante, para asistirla hay un personal asignado y el Estado suple sus necesidades; incluso, se invierte dinero en asesores de imagen y todo lo que sea necesario para que cumpla con sus labores oficiales.

Aunque la esposa del presidente no cumple con un quehacer específico, desde que se creó la Red de Gestores Sociales cumple con una labor más amplia, lo que no quiere decir que esté obligada a cumplirla.

(Vea también: Salario de la reina Isabel II, de Reino Unido vs. el del rey Felipe VI, de España)

¿Cuánto dinero gana el príncipe Felipe de Edimburgo?

Contrario a lo que ocurre con el rol de la Primera Dama, el consorte de la reina Isabel II sí recibía 420.000 euros anuales; esto, mientras estuvo al frente de sus labores oficiales. Actualmente se desconoce si le siguen dando algún tipo de aporte.

Pese a que el salario del duque de Edimburgo no se compara con lo que gana la monarca, su fortuna rodea los 30 millones de euros; esta es menor a la que tiene el príncipe Harry.