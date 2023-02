Este documento es clave a la hora de declarar y pagar impuestos en el país, ya que es una especie de ‘cédula’ ante el Estado para todos los trámites relacionados.

Eso sí, la vigencia del RUT en Colombia en indefinida y no requiere ajustarse cada vez que vaya a emitirse.

Así lo confirmó el director de la Dian, Luis Carlos Reyes, quien dio claridad sobre este documento tributario.

Antes de pedir RUT “actualizado”, recuerde que el RUT es permanente. Solo se debe actualizar cuando hay cambios en alguno de los datos. En vez de pedirlo “actualizado”, puede simplemente preguntar si toda la información está vigente. — Luis Carlos Reyes (@luiscrh) February 22, 2023

“Antes de pedir RUT ‘actualizado’, recuerde que el RUT es permanente. Solo se debe actualizar cuando hay cambios en alguno de los datos”, dijo el funcionario.

(Vea también: Cómo descargar el RUT en línea con o sin contraseña)

Y agregó: “En vez de pedirlo ‘actualizado’, puede simplemente preguntar si toda la información está vigente”.

Con lo anterior, la DIAN entrega claridad a quienes deben solicitar el RUT en Colombia para diversos trámites, ya que algunas entidades piden que este sea expedido en una fecha más reciente.

De hecho, desde diversas oficinas se niegan pagos de cuentas de cobro por no tenerlo “actualizado” y supuestamente estar “vencido”.

En contraste, el director de la DIAN confirmó que no se requiere cambiar la ‘cédula’ de impuestos si los datos del contribuyente no han variado.

(Lea también: Los nuevos requisitos para que venezolanos en Colombia puedan abrir cuentas bancarias)

¿Cuándo debe actualizarse el RUT en Colombia?

Así las cosas, Reyes indicó que el RUT en Colombia sí tiene algunos momentos en que debe actualizarse, de tal modo que se mantenga vigente.

“El RUT se debe actualizar cuando haya cambios en ubicación, actividades, nuevas responsabilidades, reformas, cambios de representante, socios, miembros de junta directiva, contador y/o revisor fiscal”, dijo el funcionario.

Por ejemplo, si ya vive en otra ciudad o si cambió de actividad de trabajo, o si hay novedades en materia de compañías y sus directorios.

Si nada de eso ha cambiado, el RUT en Colombia está vigente y sigue actualizado.

El director de la DIAN explicó que en el formulario aparecen dos fechas. Una, la de inscripción o actualización, y otra, de generación o descarga de la copia, en la parte inferior derecha.

“Al descargar una copia del RUT, usted acredita que la información al momento de la descarga está vigente”, afirmó Reyes.

Y concluyó diciendo: “Si no tiene cambios en sus datos, no necesita actualizar el RUT. Exactamente, del mismo modo que no necesita ‘actualizar’ su cédula de ciudadanía si no ha cambiado de nombre”.