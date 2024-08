Por: VALORA ANALITIK

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, en el 11° Foro Energético de Andeg, habló sobre las altas tarifas de energía que afectan a varias regiones de Colombia -como la región Caribe- y aseguró que es partidario de la premisa del “todos ponemos”, que ha promovido el Gobierno Nacional.

Manifestó que en la actualidad las tarifas de energía tienen al país entre un apagón y al borde de una crisis social. “Eso lo tenemos que entender y dar señales claras al país de que nosotros podemos atrapar una mayor cantidad de inversión, porque tenemos preocupación por la cercanía entre lo generado y lo necesitado en materia energética”.

De acuerdo con el gobernador, el Gobierno Nacional debe seguir cumpliendo y acelerar el desembolso de la opción tarifaria. “Hasta que no se desembolse y se haga una realidad, evidentemente, no existe. La plata que no entra al bolsillo no existe”.

¿Qué puntos son clave para bajar el precio de la energía en Colombia y el Atlántico?

Entre tanto, el funcionario entregó varios puntos clave de reflexiones que debe tener en cuenta el sector energético colombiano y el Gobierno Nacional:

En primer lugar, indicó que la planeación del sector eléctrico representa retos y oportunidades. “Reconozco que la planeación de esta industria es fundamental para garantizar un suministro confiable y sostenible. Sin embargo, también somos conscientes de que enfrentamos desafíos, la demanda de energía crece más rápido de lo que podemos proporcionar y la infraestructura eléctrica está rezagada”.

Por eso, pidió que el ejercicio de planificación del sector eléctrico del país debe ser una prioridad. “Instamos a que el Gobierno Nacional refuerce las capacidades de la UPME y la CREG que tanta importancia revierte para nuestro Caribe. Debemos darles el rol, la vitalidad y los nombramientos necesarios para que puedan hacer todas sus labores”.

Eduardo Verano de la Rosa recordó que el sector tiene pausados $3 billones de inversiones que “necesitan ser revitalizados. Si esto ocurriera, nos daría a todos una máxima tranquilidad”.

En segundo lugar, insistió que no es un secreto para nadie que el costo del kilovatio está en aumento. “Esto nos afecta a todos, desde los hogares y empresas. Tenemos que trabajar juntos y lograr el equilibrio entre la inversión necesaria, infraestructura y carga financiera para los ciudadanos”.

