Uno de los puntos fundamentales y que muchos conductores pasan por alto a la hora de conducir es el Código Nacional de Tránsito, herramienta en la que están consignadas todas las normas viales y así mismo, las infracciones que debe tener claras para no cometerlas a la hora de movilizarse por las carreteras del país.

Si bien gran parte de las infracciones son impugnables, hay otras que no, aunque el conocimiento de la normativa permite que muchos conductores se salven de comparendos e, incluso, hasta de posibles inmovilizaciones, que claramente son un gasto más.

A través de TikTok, el creador de contenido ‘Señor Biter’, quien se dedica a explicar a detalle las normativas viales del país, hizo referencia a una de las infracciones más comunes y en las que más colombianos caen.

Los vidrios polarizados u oscuros, suelen ser una alternativa estética o, incluso, de seguridad para muchos propietarios de carros en el territorio nacional. Sin embargo, esto está reglamentado y hay porcentajes de oscuridad que no deben superarse.

En caso de que sus vidrios estén más oscuros de lo normal, podría llevarse una multa de $ 346.667, aunque para esto es necesario que el policía o agente de tránsito cuente con un dispositivo para medir la opacidad de los cristales.

Según ‘Señor Biter’, no lo podrán multar en caso de que la autoridad que esté adelantando el procedimiento no tenga un luxómetro o fotómetro, pues para constatar el color de los vidrios es necesaria dicha herramienta, dado que no es algo que se pueda hacer a ojo.

Cuáles es la infracción por vidrios oscuros

En el Código Nacional de Tránsito está resaltada la infracción B.10, la cual explica que está prohibido conducir con vidrios polarizados sin ningún tipo de permiso para la libre circulación.

“B.10. Conducir un vehículo con vidrios polarizados, entintados u oscurecidos, sin portar el permiso respectivo, de acuerdo a la reglamentación existente sobre la materia”, cita el código.

