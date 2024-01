El caso de un joven cliente de Davivienda al que esa entidad bancaria le embargó la cuenta de ahorros por varios comparendos no pagados tiene preocupados a muchos conductores del país. Sobre todo, porque, si bien al banco no le cabe ninguna responsabilidad pues actuó como le correspondía, la Secretaría de Movilidad de Bogotá no ejerció ninguna medida previa para provocar el pago de esas obligaciones.

Por el contrario, la autoridad de tránsito capitalina permitió que el afectado hiciera trámites como venta de vehículos y renovación de la licencia de tránsito, pese a que eso no es posible cuando se tienen comparendos pendientes. Después, solicitó el embargo de la cuenta bancaria, perjudicando innecesariamente al ciudadano que habría pagado si hubiera sabido que tenía esas deudas.

Como no siempre los infractores saben que han sido sancionados, ya sea por un agente de tránsito en la vía o porque fueron captados por cámaras de fotodetección, lo recomendable es anticiparse y chequear con frecuencia para evitar sorpresas desagradables.

¿Cómo saber si tiene un comparendo?

En el caso de las cámaras de fotodetección, los infractores son notificados por correspondencia física. Pero hay situaciones inexplicables como la que le contó un conductor a Pulzo. El hombre hizo un viaje a Santa Marta en septiembre pasado, y para evitar problemas activó, de ida y vuelta, la aplicación Waze, confiado en que le advertiría de la presencia de las cámaras que detectan el exceso de velocidad.

Al regresar a Bogotá sintió con satisfacción que había conseguido evitarse problemas porque, efectivamente, la aplicación lo había alertado. Sin embargo, en noviembre le llegó un fotomulta expedida por la autoridad de tránsito de Aracataca (Magdalena) en el que lo notificaban de una infracción por exceso de velocidad.

Además, y de manera irregular, el mismo día de la expedición de ese documento (primeros días de septiembre) también fue tomado como fecha de notificación. Es decir que el afectado no tuvo la oportunidad ni de apelar ni de hacer un curso pedagógico para pagar el 50 % de la multa de más de 500.000 pesos. Solo le queda pagar la tarifa plena.

Por eso, al terminar su viaje de retorno es bueno que revise si fue captado por una de esas cámaras y si le clavaron un comparendo. Eso lo puede hacer, en el caso de Bogotá, en la página web de la Secretaría de Movilidad, para interponer una apelación o para hacer los cursos que permiten pagar menos multa. En esa página hay que ingresar a la opción ‘Consulta de comparendos’ y escribir las placas del vehículo y el número de identificación.

También resulta útil mirar en el Sistema Integrado de Información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito (SIMIT) y en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). Además, revisar el correo no deseado o spam porque allí puede estar la notificación. En un caso extremo, ir a la oficina de tránsito más cercana y hacer la consulta directa.

Infracciones de tránsito comunes en Colombia

El Código Nacional de Tránsito Terrestre considera como infracción a la transgresión o violación de una norma de tránsito. Esta conducta provoca la imposición de un comparendo al presunto infractor y es posible que dé lugar a la imposición de sanciones si se le declara responsable cuando termine el procedimiento legalmente establecido. Hay sanciones económicas y administrativas.

El listado de las infracciones de tránsito más comunes en Colombia surge de las estadísticas que lleva el SIMIT, y son:

Estacionarse en un lugar prohibido o dejar el vehículo mal aparcado. Desacatar el pico y placa. Desacatar órdenes impartidas por la autoridad de tránsito o por la Policía. Circular sin el certificado de revisión técnico-mecánica en regla. Conducción de motocicleta sin respetar las señales de tráfico No portar la licencia o conducir (pase) o tenerla suspendida. Usar el teléfono celular mientras conduce. No llevar puesto el cinturón de seguridad. Irrespetar los pasos de cebra para peatones. Circular en sentido contrario al que indica la señalización de la vía. Conducir en estado de embriaguez. No respetar la luz roja de los semáforos. Conducir sin Soat o con ese seguro vencido.

