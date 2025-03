El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) es la primera opción que llega a la mente de los jóvenes que desean acceder a estudios de educación superior, pero que no cuentan con los recursos necesarios para pagar el monto de cada semestre. No obstante, al finalizar esta etapa, muchos quedan con deudas que no pueden pagar y les preocupa el embargo de sus sueldos.

Esta problemática se suma a las propias de la entidad, ya que se ha conocido que se ha visto colgada con plata para nuevos préstamos estudiantiles, lo que deja entredicho cómo es el manejo del dinero en aspectos como las cuotas, intereses y condonaciones.

El Icetex sí tiene la facultad legal de embargar el 50 % del salario de aquellos deudores que hayan incurrido en mora en sus obligaciones financieras. Esta medida, contemplada en la Ley 3155 de 1968, permite a la entidad recuperar los fondos prestados y garantizar la sostenibilidad del sistema de crédito educativo. Sin embargo, es importante destacar que el organismo ofrece diversas alternativas de pago y refinanciación para evitar llegar a esta instancia extrema.

¿En cuánto tiempo prescribe una deuda con el Icetex?

La prescripción de una deuda con el Icetex es un tema de gran interés para muchos colombianos. Según el artículo 2536 del Código Civil, el término general de prescripción para las obligaciones es de 10 años, contados a partir de la fecha en que la obligación se hizo exigible.

No obstante, es importante tener en cuenta que este plazo puede variar dependiendo de las acciones que haga la entidad para el cobro de la deuda, como, por ejemplo, el inicio de un proceso judicial. Igualmente, según explica el organismo en su página web, el dato negativo por mora solo debe permanecer en las centrales de riesgo por un máximo de 4 años.

¿Cómo puede condonar una deuda con el Icetex?

El Icetex ofrece diversas alternativas para la condonación de deudas, dirigidas a beneficiarios que cumplen con requisitos específicos. Entre las opciones disponibles, se encuentra la condonación por graduación, aplicable a quienes culminan sus estudios y obtienen el título académico.

Además, existen programas de condonación parcial por pago anticipado, diseñados para aquellos con un excelente historial de pagos. Es fundamental que los interesados consulten los lineamientos y requisitos actualizados en la página web de la entidad, para determinar si son elegibles y conocer el proceso de solicitud.

