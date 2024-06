Dentro de las novedades de la reforma pensional, que fue aprobada en el popular ‘pupitrazo’ en la Cámara de Representantes, se destaca el final del esquema público y privado para pasar a un modelo con 3 pilares: solidario, semicontributivo y contributivo.

El principal cambio será en el contributivo, que es similar al sistema actual pero con una transformación importante y es que todos los trabajadores independientes y empleados que cotizan su seguridad social y que devenguen menos de 2,3 salarios mínimos tendrán que entregarle sus recursos a Colpensiones, así como trasladarse paulatinamente desde los fondos privados.

En ese sentido, hay muchas dudas de cómo será el proceso de traslado de los afiliados. Al respecto, Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, respondió en Blu Radio a quienes dicen que en la entidad se manejan documentos en Excel en los que estarían reposados los datos de miles de colombianos, como lo expresaron hace poco líderes sindicales.

“No hay ninguna posibilidad que estemos echando Excel. Ojalá vengan a Colpensiones y se den cuenta del sistema moderno que tenemos con un contrato con ETB de Bogotá y Telefónica de España. Son 126 ingenieros y más de 1.500 abogados y preparados para responder a esta situación”, mencionó.

Cómo será el traslado de fondos privados a Colpensiones

De igual manera, dio detalles en la emisora de cómo es el trabajo con los fondos privados: “Ellos saben de la historia laboral de sus afiliados, ellos tienen mucha tecnología, son bancos muy importantes y ellos nos van a mandar datos no en papelitos en Excel ni en servilletas. Este es un sistema que está integrado y nos estamos preparando para eso”.

Finalmente, Dussán dijo en la cadena radial si están preparados para hacer el traslado en un término de un año, pues para muchos expertos es un tiempo corto para manejar los datos de más de 24 millones de afiliados que harán su traslado.

“Claro que sí o sino no hubiéramos presentado la propuesta de reforma pensional. No somos irresponsables. Lo podemos hacer en un año y vamos a avanzar rápidamente para que los recursos que van a entrar de los fondos de solidaridad empiecen a fortalecer el fondo pensional con ese grupo grande de colombianos que no tienen pensión y que no la van a tener sin un subsidio pensional que empieza a funcionar a partir de este mes, con un pago de 235.000 pesos”, expresó.

