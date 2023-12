De acuerdo con el Gobierno del presidente Petro, la meta es fortalecer al sistema público y de allí que la institución será la que maneje la mayor proporción del ahorro.

Lo anterior llevaría entonces a que los fondos privados jueguen una suerte de papel complementario. Dijo Dussán en entrevista con Caracol Radio que hay una serie de deficiencias que la reforma pensional busca modificar y corregir, a pesar del malestar de los fondos privados de Colombia.

“Colpensiones, pensiona. Yo tengo casi 7 millones de afiliados y 1,6 millones pensionados, en cambio, los fondos privados tienen afiliadas a 18 personas, le cotizan 11 millones, pero solo han pensionado a 320.000 personas”.

Colpensiones y lo que viene para la reforma pensional en Colombia

Explica Dussán entonces que Colpensiones fortalecerá su brazo para poder aumentar la proporción de cotizantes, al tiempo que se estimula el número de trabajadores con una jubilación, de acuerdo con los parámetros de la reforma pensional de Colombia.

“La gente no puede seguir pensando que trabajan para un fondo privado de pensiones, antes eran funcionarios del Gobierno nacional y entonces, no tuvieron en cuenta las dificultades de la Ley 100, la gente no cotizó y ahora por defender unos intereses de recursos que ellos manejan, que superan $ 380 billones, no pensaron qué pasa con ese grupo inmenso en pobreza extrema”, agregó Dussán.

Finalmente, dijo el presidente de la entidad que la reforma pensional lo que va a establecer es un mecanismo clave de ahorro y se espera que Colpensiones entre a funcionar bajo las mismas lógicas de los fondos privados.

Esto quiere decir que quepa la posibilidad de que Colpensiones podrá buscar los mecanismos para incrementar el ahorro de sus afiliados.

“El llamado en el fondo privado es a ahorrar y a gastar el ahorro, porque ellos son bancos, pero el fondo oficial agrupa a los jóvenes y a la vejez y cuando se apruebe la reforma, 25 millones de colombianos serán de Colpensiones”, concluyó Dussán en su conversación son Caracol Radio.

Se espera que el año 2024 el gobierno del presidente Petro vea aprobada la reforma pensional a manos del Congreso de la República de Colombia.

Estos serían los pilares del sistema de pensión en Colombia

Pilar solidario: para todos los mayores de 65 años, que son 2,5 millones de personas, se les dará una renta por encima de la línea de pobreza, equivalente a $ 223.000.

Pilar semicontributivo: entregaría una renta a las personas que no se pudieron pensionar, pero que tienen semanas en Colpensiones o ahorros en su cuenta individual en fondos privados.

Pilar contributivo: estarían todas las personas afiliadas al Sistema, en donde Colpensiones recibirá los aportes hasta los tres primeros salarios mínimos cotizados y las Administradoras de los Fondos de Pensiones recibirán las cotizaciones que exceden ese tope.

Pilar ahorro individual voluntario: sería para aquellas personas que tengan capacidad de pago pueden ahorrar con este mecanismo para obtener una mejor pensión.

