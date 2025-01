Por: Caracol TV

Compañía líder de televisión, radio y digital en Colombia. Visitar sitio

La Registraduría Nacional del Estado Civil informó este lunes 30 de diciembre que, según su base de datos, “Colombia ha experimentado una considerable reducción en el número de nacimientos registrados durante los últimos diez años”.

De acuerdo a las estadísticas, durante el 2014 se reportaron 742.610 nacimientos en el país, mientras que en 2024 esta cifra descendió a 419.002, lo que representa una disminución del 43,6 %.

Esta cifra se conoce días después de que el Dane informó que, entre enero y octubre de 2024, hubo una reducción de 14,4 % y que este podría ser el año con menos partos desde el 2014. Según informó esa entidad a mediados de diciembre, en 2024 se han presentado cerca de 317.000 nacimientos y ningún mes del año ha superado el umbral de los 40.000.

Cabe señalar que hasta 2021 se registraban caídas anuales cercanas al 2 %. Sin embargo, luego de la pandemia del COVID-19, el desplome de nacimientos en Colombia pasó a ser crítico en 2022, llegando al 7 %. En 2023, entre tanto, el decrecimiento fue del 10,1% y ya para 2024 hubo una reducción del 14,4 % solamente en los diez primeros meses, a la espera de datos de noviembre y diciembre.

(Lea también: Mujeres usan más dispositivos electrónicos que los hombres, según encuesta del Dane)

Desde distintos sectores se advierte que el número de nacidos tiene grandes implicaciones en las proyecciones de todo tipo: sociales, económicas y laborales, especialmente en cuanto a la futura fuerza laboral y lo que se deriva de una población que envejece.

Cuáles son los departamentos que tienen menos nacimientos en Colombia

En su reporte de este lunes, la Registraduría detalla la caída de nacimientos por departamentos durante este año. Según explicó esa entidad, Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico y Bolívar fueron los departamentos en donde más se reportaron nacimientos durante el 2014. Y, precisamente, esos mismos cuatro departamentos evidenciaron una reducción en el 2024.

En 2014, los datos fueron los siguientes:

Antioquia: 78.186 nacimientos

78.186 nacimientos Valle del Cauca: 56.219 nacimientos

56.219 nacimientos Atlántico: 42.795 nacimientos

42.795 nacimientos Bolívar: 37.023 nacimientos

Mientras que en 2024 la situación en esos departamentos fue esta:

Antioquia: 49.018 nacimientos

49.018 nacimientos Valle del Cauca: 32.207 nacimientos

32.207 nacimientos Atlántico: 25.371 nacimientos

25.371 nacimientos Bolívar: 20.708 nacimientos

Al respecto, la Registraduría también recordó que el registro civil de nacimiento permite reconocer la existencia jurídica de las personas, para que puedan acceder a sus derechos, así como a los bienes y servicios del Estado. Y explicó que si se requiere tramitar este documento, la inscripción del nacimiento deberá hacerse dentro del mes siguiente a la ocurrencia del hecho, vencido este plazo se entenderá que la inscripción es extemporánea.

¿Qué implica una caída en la cifra de nacimientos?

Ángela Vega, profesora del Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana, explicó que la caída de la tasa de natalidad en Colombia podría tener efectos negativos a futuro en la economía, la salud, la educación y el empleo debido al envejecimiento de la pirámide de población.

“El problema de la caída de la fecundidad va a generar un envejecimiento de la pirámide poblacional, que no es únicamente un problema de Colombia, en Europa se ve con claridad”, explicó Vega, doctora en demografía, quien agregó: “En estos momentos nuestra pirámide en edad de trabajar es robusta porque tenemos un colectivo de personas que tienen entre 15 y 50 años de edad, pero se va a acabar porque en 20 años ellos estarán en edad de pensionarse o a punto de lograrlo y detrás no hay una tasa de reposición”.

(Vea también: Familias estrato 1 y 2, las más afectadas en Colombia con subsidio que podría desaparecer)

De igual forma, Vega dijo que en Colombia “aún no se ha identificado la ‘fórmula mágica’ para que la fecundidad se reconstruya“. Y explicó que los países desarrollados “atraen migración de mujeres a las que les dan beneficios para que tengan hijos. En Colombia no es clara la situación, no es atractiva para la migración que se nutrió de la migración venezolana, que ya se detuvo”.

A lo anterior se agrega que en el país funciona el sistema de prima media para las pensiones, lo que significa que el dinero es aportado por empleadores y cotizantes y se destina a una bolsa común de la cual salen los recursos para el pago de la mesada de los pensionados. “Cuando ya no haya trabajadores que aporten al sistema de pensiones, este se va a resentir”, alertó Vega.

El sistema de salud también se verá afectado, pues en el futuro habrá una población más alta de personas de la tercera edad que sufrirán enfermedades de un mayor alto costo para ser tratadas. Lo que puede pasar en Colombia es que si siguen las tasas de nacimientos como las de ahora, habrá años en los que nacerán unos 100.000 niños al año.

“Es una situación muy crítica porque estaríamos hablando de un crecimiento natural negativo, es decir, mueren más personas que los niños que nacen”, explicó Vega.

Por último, la profesora concluyó que en Colombia el descenso sostenido de la tasa de natalidad puede llevar a la reducción de la fuerza de trabajo y el empleo, lo que puede afectar el crecimiento económico, la producción y la productividad de un país.

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.