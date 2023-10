Si no hay un acuerdo en el mecanismo de compensación a los taxistas por los aumentos continuos al precio de la gasolina, el Gobierno de Colombia no subirá su precio para su precio para noviembre.

Así lo dijo el ministro de Minas y Energía, Ómar Andrés Camacho, durante la VI Cumbre de Petróleo, Gas y Energía. En ese sentido, el jefe de la cartera dijo que, por la falta de acuerdo con los taxistas, no se subió el precio de la gasolina en octubre.

Desde octubre de 2022, el combustible subió mes a mes. Esto, como una estrategia del Gobierno Nacional para responder al déficit del Fondo de Estabilización de los Precios de Combustible (FEPC).

Por qué no subiría el precio de la gasolina en noviembre

“El mes anterior no hubo incremento, porque estamos en las mesas de trabajo con taxistas en el país. Seguimos en la misma situación para garantizar la compensación. Si no se avanza (en las conversaciones), mantendremos la decisión de no subir precios para noviembre”, dijo el ministro Camacho.

Y dijo que se seguirá así hasta que “logremos que los taxistas estén satisfechos con el mecanismo de compensación. Según como avancen los diálogos se tomarán decisiones”. Por otro lado, dieron siete aspectos claves para el ahorro de gasolina de un vehículo.

El ministro de Minas dio estas declaraciones justo un día antes de que se dé un nuevo paro de taxistas. Los prestadores de este servicio público llamaron, en Bogotá, a un paro el 25 de octubre para exigir mejores condiciones para el desarrollo de su trabajo.

Tras el último paro de taxistas, se acordó que recibirían un subsidio, pagado por el Gobierno Nacional, para solventar los costos por los aumentos en el precio de la gasolina. Sin embargo, a comienzos de octubre, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo que aún no se había resuelto el mecanismo en las mesas de negociación con los taxistas, que estarán en paro el próximo 25 de octubre.

De los 300.000 taxistas que hay en Colombia, solamente 40.000 se han inscrito para recibir la compensación.

“No sabemos a quiénes les va a llegar la compensación ni a dónde. Por eso el precio de la gasolina en Colombia lo vamos a congelar. Queremos resolver primero el tema de la compensación para los taxistas en Colombia”, sentenció Bonilla.

Vale mencionar que la iniciativa del gobierno Petro ha sido fuertemente criticada pues se convierte en una nueva presión fiscal para el país.

