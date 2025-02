Por: VALORA ANALITIK

Coca-Cola, la gigante de bebidas en el mundo, informó los resultados financieros de su operación en 2024, que superaron las expectativas del mercado.

En el último trimestre del año (octubre-diciembre) los ingresos netos de la compañía aumentaron 6 %, hasta US$ 11.500 millones (superior a los US$ 10.680 millones que preveía el mercado), mientras que los orgánicos crecieron 14 %. En los 12 meses, la marca registró ventas por US$ 47.061 millones, elevándose 3 % frente al resultado de 2023.

Las ventas de concentrados (jarabes y bebidas sin alcohol) estuvieron tres puntos por encima del volumen de cajas unitarias (las bebidas de las marcas de Coca-Cola Company), debido principalmente a dos días adicionales y al calendario de envíos de concentrados.

Pese a esto, la utilidad neta atribuible a los accionistas de The Coca-Cola Company se redujo 1 % al pasar de US$ 10.714 millones en 2023 a US$ 10.631 millones en 2024.

¿Cómo se comportaron los negocios?

Si bien la mayor parte del crecimiento orgánico de los ingresos de Coca-Cola provino de los precios, la empresa experimentó una mayor demanda, a diferencia de muchas empresas de consumo, incluida su rival PepsiCo.

El volumen de cajas unitarias de Coca-Cola aumentó 2 %, revirtiendo la caída del trimestre anterior. La empresa atribuyó su creciente volumen a la creciente demanda en China, Brasil y Estados Unidos.

“En América del Norte, aumentamos tanto las transacciones como el volumen y tuvimos un sólido crecimiento de los ingresos y las ganancias durante el trimestre. Las marcas Coca-Cola y Fairlife siguen siendo líderes en el crecimiento de las ventas minoristas en el hogar”, dijo el director ejecutivo de Coca-Cola, James Quincey, en la conferencia telefónica de la empresa.

El segmento de bebidas gaseosas de la empresa, que incluye la gaseosa insignia, registró un aumento de volumen del 2 % en el trimestre. Por su parte, el volumen de Coca-Cola Zero aumentó 13 % durante el periodo.

“Las botellas de vidrio retornables ofrecen una ventaja competitiva única, ya que tienen una presencia expansiva para la empresa en más de 110 países y, en 2024, agregaron 1.600 millones de cajas unitarias al desempeño del volumen total de la empresa, con una tasa de crecimiento que superó el crecimiento del volumen total de la empresa”, destacó la multinacional.

Entre tanto, la compañía indicó que la división de agua, bebidas deportivas, café y té de Coca-Cola registró un crecimiento del volumen de 2 %. Tanto el agua, que incluye su marca Smartwater, como el té registraron un aumento de la demanda, pero el volumen de las bebidas deportivas y el café disminuyó en el trimestre.

La división de jugos, lácteos con valor agregado y bebidas vegetales de Coca-Cola vio caer su volumen un 1 %. La compañía dijo que las caídas en Europa, Medio Oriente y África compensaron el crecimiento en América del Norte.

