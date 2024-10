El desarrollo empresarial en Colombia depende de muchos factores, destacando el tema de la inversión privada. Sin embargo, hay diversos riesgos que ponen en juego el futuro de proyectos, negocios y diversas iniciativas de comercio.

Ese es el caso del centro Comercial Arena Bogotá, espacio que prometía ser uno de los más grandes de la capital y que, por su ubicación, sería un importante eje económico junto al coliseo MedPlus, epicentro de eventos que está ubicado en el occidente de la ciudad.

Muchos catalogan al Arena Bogotá como un “elefante blanco”, pues este cuenta con 400 locales y de momento, solo uno funciona. Según Noticias RCN, el propietario del establecimiento en cuestión vive un drama constante, teniendo en cuenta que su inversión está en riesgo.

Sobre el tema, Fabio Humar, abogado que representa al centro comercial, explicó que el espacio no se había entregado con fallas. El jurista sostuvo que en el lugar operan locales, no obstante, las imágenes demuestran lo contrario, pues el vacío es notorio y las condiciones son preocupantes, pues el óxido y el olvido quedan en evidencia.

“El centro comercial no se ha entregado con fallas. […] Faltan algunas cosas, por supuesto, porque no todo el mundo ha podido abrir sus locales. No me quiero excusar en cosas del pasado, pero recuerden que durante la construcción se nos cruzó una pandemia que paralizó las construcciones”, añadió.