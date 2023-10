El banco Scotiabank anunció una nueva colaboración con el programa ‘Vente a Canadá’, que tiene como objetivo ayudar a los estudiantes de Latinoamérica, en el que se incluye a Colombia, a tener una transición exitosa si desean viajar y vivir en el país norteamericano, según informó La República.

(Vea también: Si desea estudiar en Canadá, podría acceder a algunos descuentos; detalles y más)

La iniciativa se ha tomado porque recientemente el gobierno de ese país dio a conocer que más de 90.000 estudiantes internacionales iniciarán su año escolar, lo que ha llamado la atención de diferentes entidades financieras, de estudio, trabajo y turismo, de acuerdo con el citado medio.

“Al trabajar con ‘Vente a Canadá’, podemos ayudar a los estudiantes internacionales a aprovechar al máximo su tiempo de estudios en Canadá al eliminar las barreras innecesarias y ofrecer consejos y herramientas útiles para tener éxito este año y en adelante”, declaró Julie Strofolino, vicepresidenta de Valor de Banca Personal Canadiense en Scotiabank.

Cómo se puede aplicar para estudiar en Canadá con becas

El mencionado programa es una plataforma que ofrece acceso a los estudiantes internacionales de América Latina a más de 85 instituciones académicas y proveedores de servicio. De hecho, ya ha ayudado a más de 20.000 alumnos a cumplir su sueño de estudiar, trabajar y vivir en Canadá, de acuerdo con el periódico.

El papel que cumple Scotiabank en esta alianza es brindar asesoría financiera que incluye, saber administrar el dinero, conocer como hacer actividades bancarias en Canadá, y por medio del Programa GIC para Estudiantes, da la opción a los estudiantes admisibles la oportunidad de comprar un Certificado de Inversión Garantizada (GIC), según el rotativo.

Lee También

De igual manera, la entidad bancaría ofrece aproximadamente $ 25.000 dólares canadienses (más de 78’000.000 de pesos colombianos) en becas en alianza con Colleges and Institutes of Canada. También, a través del concurso Scotia Funds Your Future se puede aspirar a un valor de más de 187 millones de pesos en becas, que incluyen un premio para los alumnos locales y otro para los estudiantes internacionales inscritos en una institución superior antes del 31 de enero de 2024.

Lee todas las noticias de economia hoy aquí.