W Radio pudo determinar que las supuestas campañas del ‘call center’ Teleperformance no tienen que ver nada con la prevención del coronavirus, pero que las está empleando para acceder a las medidas de excepción, y así hacer ir a sus trabajadores a cumplir con sus labores normales.

“Lograron filtran la excepción. Como Teleperformance tiene algunas campañas que tienen cosas médicas y de salud, por ahí se metieron. Nos toca venir a trabajar absolutamente a todos el fin de semana, todos tenemos que venir”, dijo en un audio que conoció la emisora Alejandra Ortega, supervisora de una campaña que no tiene nada que ver con salud.

Según el medio, Teleperformance les ofreció a sus empleados la posibilidad de ir a trabajar durante este fin de semana, y aunque la solicitud no es obligatoria, la empresa les advirtió que el que no vaya, no obtendrá el pago correspondiente a esos días.

“A los que no quieran venir, no están obligados a hacerlo y obviamente no se va a proceder con medidas disciplinarias ni nada de eso, pero tienen que tener en cuenta que no se les va a pagar el día”, destacó Ortega en otro audio revelado por la emisora.

El otro audio se escucha a la supervisora decirles a los empleados que en caso de que los pare un Policía en la calle por la restricción, pueden decir que “están exentos de la cuarentena porque prestan servicios de salud”.