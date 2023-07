Las transacciones en cajeros automáticos suelen ser sencillas y no tener mayores inconvenientes. Sin embargo, en algunos casos un proceso tan sencillo puede ser un martirio.

Una usuaria de Twitter, identificada como Sophia, contó en esa red social que un cajero de Davivienda en Sonso (corregimiento de Buga) se quedó con su plata y que más tarde notó movimientos extraños en su cuenta.

Esto dijo la mujer:

A mi ya me habían dicho que en el cajero del encuentro de Sonso del banco Davivienda te robaban, pero no le di importancia.

Hoy quise sacar dinero y no pude, lo raro es que hace rato me llegaron varios correos de inicio de sesión en la app del banco…

— Sophia (@sophia17g) July 11, 2023