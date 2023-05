Los bonos Sodexo vienen en una clase de chequera que contiene cada página un valor diferente y las empresas la utilizan como medio de pago a sus trabajadores para que los puedan utilizar en distintos establecimientos.

No todos sirven para toda clase de tiendas, pues hay unos que se pueden utilizar para la gasolina, otros para ropa y otros únicamente para comida. Pese a que en muchas ocasiones no se entiende por qué no se da el dinero directamente, muchos trabajadores lo agradecen, ya que ayuda a organizar las cuentas y darle prioridad a ciertos elementos mensuales.

(Ver también: En donde puede cambiar sus bonos Sodexo: gasolineras, supermercados y tiendas de ropa)

Sin embargo, hay que tener en cuenta que dichos bonos se pueden extraviar o, en una acción desafortunada, se los pueden robar y ahí la situación se pone complicada.

Qué hacer si se pierden los bonos Sodexo

La página oficial de la compañía asegura que no hay manera de recuperar dichos bonos, ya que al ser como dinero en efectivo, desafortunadamente no hay nada que pueda hacer la empresa al respecto.

Por otro lado, lo que sí recomiendan es avisar a las autoridades para que sigan la pista de los bonos y, en el mejor de los casos, poder recuperar lo que se perdió.

Qué hacer si se vencen los bonos Sodexo

La compañía agrega que estos bonos tienen una duración de 6 meses, así que por si alguna razón no se alcanzaron a utilizar todos, lo que se debe hacer es pedirle a los jefes que hablen con Sodexo para solicitar el cambio por unos nuevos, ya que no está permitido hacer canjes directamente con los colaboradores.

Lee También

¿Se puede cambiar los bonos de Sodexo por dinero en efectivo?

No. La compañía explica que dichos bonos fueron entregados como beneficios para un uso en particular, así que lo que recomienda es sacarle el mejor provecho ya que hay una gran cantidad de establecimientos donde se pueden canjear.

(Ver también: Dos empresas grandes en Colombia abrieron convocatoria laboral en más de 10 ciudades)

Qué hacer si un establecimiento no recibe los bonos Sodexo

Siempre antes de ir de compras con estos beneficios hay que verificar si la tienda es una aliada de Sodexo para poder pagar con esos bonos. Sin embargo, la compañía ofrece ayudas en estas situaciones.

Lo que se debe hacer es enviar los datos personales y del establecimiento a los correos servicioalafiliado.svc.co@sodexo.com o servicioalcliente.svc.co@sodexo.com para que puedan establecer contacto directo con el afiliado y ver si hay alguna solución posible.