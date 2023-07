La directora distrital de cobro de la Secretaría de Hacienda, Karen Conde, le dijo a Valora Analitik que actualmente en Bogotá hay 1.200.000 personas en mora al no pagar impuestos como el predial, el ICA, el de vehículos, entre otros.

Cabe mencionar que la entidad realiza en el año dos actualizaciones: una en el mes de junio y la otra corresponde a diciembre.

“Una vez pasan las fechas para pagar oportunamente tenemos la mora, es decir, si no pagamos el impuesto predial en las fechas con el 10 % de descuento o en la fecha límite para no tener un interés, una vez se pasa esta fecha empiezan a correr los intereses y ya la persona que no se pudo poner al día es un moroso”, dijo la directora distrital de cobro de la Secretaría de Hacienda.

Ante dicha situación desde la entidad se anunció que este viernes termina el tiempo de la feria de servicios 2023, que inició hace más de tres meses.

A más de 10 billones de pesos equivale la mora de los impuestos de Bogotá.

Allí las personas podían asistir sin cita previa en horarios de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. Según la entidad se han atendido más de 65.000 ciudadanos.

“Trabajamos aquí para el vencimiento de predial, para el vencimiento de vehículos y también para todo el trabajo que hicimos con las condiciones especiales de pago que incluía el 50 % descuento a los deudores morosos”, dijo Conde.

¿A cuánto equivalen las deudas de los bogotanos por impuestos?

De acuerdo con cifras que entregó la Secretaría de Hacienda, actualmente la cartera en mora está conformada por 1.200.000.

Esto a su vez, equivale a un monto de $ 10,4 billones que corresponden a los diferentes impuestos que cobra la entidad en Bogotá.

“Estamos hablando aproximadamente de 1.200.000 morosos por todos los impuestos, hay personas que nos deben de varios impuestos y otras que nos deben de un solo impuesto muchas vigencias, pueden ser, 5, 6, 8 , 10 vigencias dependiendo la persona”, dijo la directora de cobro.

Además, señaló que el impuesto más representativo de esta cartera es predial, en el cual la mora es de $6,5 billones.

El segundo impuesto es el Impuesto de Industria y Comercio (ICA) con un monto de $1,9 billones en mora.

Y el tercero es el de vehículos automotores con $1,5 billones.

“Después vienen los otros impuestos con un porcentaje mínimo, pero el 90 % de la cartera es sobre estos tres impuestos”, agregó.

De otro lado, dijo que para este segundo semestre del año después de la feria de servicios y todos los beneficios tributarios que se otorgaron, vendrán medidas más contundentes.

“En el segundo semestre vienen los mandamientos de pago, que son las ordenes de ejecución cuando estamos en mora”, puntualizó.

Ante esto, se comenzará con los embargos de viviendas, predios, vehículos, cuentas, entre otros.

Cabe mencionar que las personas que están interesadas en ponerse al día en sus obligaciones tributarias y están en la capital, se pueden acercar a las sedes presenciales o consultar la página www.haciendabogota.gov.co/.